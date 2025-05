Öttusa: Bauer Blanka „akadályoztatva” is a legjobbak közé ért

A magyar juniorok közül az előkelő ötödik pozícióban záró Bauer Blanka érte el a legjobb helyezést az öttusázók múlt héten rendezett budapesti felnőtt-világkupaversenyén.

Az UTE 19 éves kitűnősége számára az idősebbek mezőnye nem szokatlan, ugyanis már az elmúlt két évben is a felnőttek között igyekezett bizonyítani, viszont éppen ezért a lovaglást váltó OCR-rel az idén kezdett komolyabban ismerkedni.

„Örülök az ötödik helynek, mert az év elején

az OCR miatt nem számítottam arra, hogy már a második felnőttvilágkupán a mezőny elejére kerülhetek

– mondja. – Az akadálypályán voltak kezdeti nehézségeim, mert nem igazán találtam rá a mozgásformákra és erőben is elmaradottnak éreztem magam. Budapesten a verseny alatt is sikerült javítanom az időmön, és ez biztató, de természetesen rengeteget kell még fejlődnöm. A többi számmal nem volt gondom, vívásban is előre tudtam lépni tavalyhoz képest és összességében is látszik a fejlődésem. Egy jó hangulatú versenyen vagyok túl, melyen én is remekül éreztem magam.”

Bauer Blanka az idén kezdett komolyabban ismerkedni az OCR-rel Fotó: Buza Virág

Blanka figyelemre méltó eredményeket ért el az elmúlt években: 2024-es sikerei közül kiemelkedik, hogy a kínai Csengcsouban rendezett felnőtt-világbajnokságon egyéniben a tizedik helyen végzett, csapatban pedig Guzi Blankával és Erdős Ritával aranyérmet érdemelt ki.

„Az elmúlt két évben számos élményt és tapasztalatot gyűjtöttem.

Sok felnőttversenyen jártam és neves öttusázókkal, erős mezőnyökben mutathattam meg magam. A fejlődésem szempontjából nagyon értékes időszak volt ez, amikor is láthattam, hogy hol állok a legjobbakhoz képest.

Ezt mind szeretném kamatoztatni a folytatásban és igyekszem tanulni a hibáimból. Erre az évre nem fogalmaztunk meg nagy célokat, elvárásokat, mert akarunk egy kis időt adni az akadálypályára való átállásra. Az első kihívás az volt, hogy egyáltalán végig tudjak menni rajta. De továbbra is azért dolgozom, hogy ott legyek a világversenyeken, és azokon kihozzam magamból a legtöbbet.”

Bauer Blanka (jobbra) az akadálypálya rajtjánál Fotó: Buza Virág

A juniorok világbajnokságát az idén júniusban Székesfehérváron rendezik.

„A hazai rendezésű junior-világbajnokságon való indulás kiharcolása minden fiatalnak nagy motivációt jelent. Kimondottan szeretek itthon versenyezni és biztosan hatalmas élményt nyújt majd a vébé, amelyre a családtagok, barátok is kilátogathatnak szurkolni. Igaz, hogy az elmúlt két évben a felnőttek között indultam, ahol az OCR helyett még lovagoltam, de

a korosztályom versenyein is mindig szívesen veszek részt és a maximumra törekszem.

Blanka munkáját az UTE-ben főedzője, az úszásért, a futásért és a koordinációért felelős Bátonyi Balázs mellett Geier Dániel (OCR), Juhász Judit (OCR), Takács Antal (vívás) és Tesánszki Mihály (lövészet) segíti trénerként.

(Kiemelt képünkön: Bauer Blanka Fotó: Buza Virág)