Hajdu János: Utolérhetetlen érzés a fiatalokat képezni

„Most jövök csak rá, milyen jól mutat ez a keretes szerkezet!” – utal a 71 éves Hajdu János arra, hogy kézilabdaedzőként 1975-ben Budakalászon az ifjúsági fiúcsapattal kezdett el foglalkozni, míg jelenleg a Győri ETO-ban a Talent Program szakmai vezetőjeként ismét utánpótlás-neveléssel foglalkozik.

De ne ugorjunk ennyire előre: Hajdu a fővárosi Elektromos SE csapatában kezdett kézilabdázni, és arra sem kellett sokat várni, hogy az edzői szakma felé forduljon.

„A testnevelőtanárom, Tóth Julcsi néni hamar megszerettette velünk a sportolást, majd amikor Szentendrére kerültem gimnáziumba, választanom kellett: dobolok egy diákzenekarban vagy kézilabdázom? Utóbbi lett a befutó, édesapám pedig az Elektromosba vitt Vass Sándorékhoz. Akkoriban az volt a divat, hogy a felnőttcsapat trénerei foglalkoznak az utánpótlással is, nekem Fülöp Gyuri és Zalai Tamás lett az edzőm a serdülőben – emlékszik vissza a kezdetekre Hajdu. – Hamar átálltam a másik oldalra, még véget sem ért az egyébként az átlagnál rövidebb játékos-pályafutásom, már bekerült a képbe az edzősködés: Budakalászon amellett, hogy a pályán is számítottak rám, a fiatalokkal is foglalkozhattam.

Eredetileg tanárnak készültem édesanyámat követve, megszállottan hajtottam ezt a célt, ami végül be is teljesedett, de éppen az egri főiskolán határoztam el dr. Csillag Béla hatására, hogy edzőként is szeretnék dolgozni.

És még hosszan sorolhatnám azokat a szakembereket, akiknek köszönhetem, hogy beleszerettem ebbe a hivatásba.”

Hajdu János

Játékosként 1980-ban, 26 évesen vonult vissza, attól kezdve csak a tanári és az edzői pálya érdekelte. A fiú- és a leányszakágban is vezetett korosztályos válogatottat, női junior Eb-ezüstérmet, az ifik között pedig bronzérmet ünnepelhetett kontinensviadalon. Az Elektromossal férfi Magyar-kupát nyert, kétszer ezüstöt szerzett a sorozatban, szövetségi kapitányként pedig többször is irányította a férfi és a női felnőttválogatottat is; utóbbival 2008-ban, Pekingben olimpiai negyedik lett. A hazai szövetségben szakmai igazgatóként számítottak rá, több mint tíz éven át női szakágvezetőként segítette a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia működését. Lassan egy éve a Győri ETO-ban képzi az akadémistákat.

„Más világ volt akkoriban, fiatalként is nagy lehetőségeket kaptunk, hamar korosztályos válogatott mellett dolgozhattam. De a generációmból említhetném Mocsai Lajost is, aki huszonnyolc évesen a Vasassal BEK-et nyert.

Akkoriban keveseknek volt szakedzői diplomájuk, manapság sokkal telítettebb a szakma, így a fiatal szakembereknek hosszabb létrát kell végigjárniuk.

Ugyanakkor Dániában, Németországban vagy Franciaországban látszik az az irány, hogy a fiatalabbak is megkapják a nagy lehetőséget.”

Hajdu János manapság a győri akadémistákat oktatja Forrás: Győri ETO

Az idén fél évszázada edzősködő szakembernek az utánpótlásban és a felnőttmezőnyben is bőven van tapasztalata.

„Pedagógiai alapon dolgozom, közelebb áll hozzám a tanítás és a képzés, mint a profi versenyeztetés. Nagyon élveztem a munkát a férfi és a női válogatottal is, de amit a legjobban szeretek, az az utánpótlás-nevelés. A fiatalokkal megélhetjük a fantasztikus fejlődési folyamatot, azt, hogy honnan, hova tudnak eljutni.

Utolérhetetlen érzés, amikor a tizennégy esztendős gyerekből négy év alatt felnőttválogatott játékos válik. Az utóbbi bő tíz évben csak az utánpótlásra fókuszálok, és ez minden nap örömöt okoz.

Nem kell nagy dolgokra gondolni. Elég annyi is, hogy amikor reggel hét órakor bemegyek edzést tartani az akkor már a padon várakozó lányoknak, ők nem azon szomorkodnak, miért kellett ennyire korán felkelniük, hanem csillogó szemmel kérdezik: milyen feladatok várnak rájuk? Ennél nagyobb motiváció nem kell. A mai napig elemzem a világ legjobbjait is, számtalanszor tekerem vissza a videókat, hogy lássam, mit és hogyan csinálnak, és amit észreveszek, azt remélhetőleg a gyerekeknek is át tudom adni. »Szeress és tisztelj, hogy szeressenek és tiszteljenek!« – tartja a mondás. Én ennek megfelelően igyekszem a jövőben is dolgozni.”

(Kiemelt képünk forrása: Nemzeti Sport)