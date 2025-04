Kosárlabda: Rosta Péter szintet lépett az NB I/B-ben

Másfél évvel ezelőtt, 2023 őszén mindössze 15 esztendősen debütált Rosta Péter a felnőttek között a Vasas Akadémia NB I/B-s első csapatában. A 2007-es születésű kosarasnak értelemszerűen eleinte még csak epizódszerep jutott a másodosztályban, majd szépen lassan egyre nagyobb szerepet vívott ki magának, és több alkalommal tíz pont feletti teljesítményt tett le az asztalra.

A mostani évadban aztán jött az újabb szintlépés a pasarétiek 206 centis fiatal magasemberétől,

aki októberben például 19 pontos felnőttkarriercsúccsal nyitotta a szezont a Miskolci EAFC ellen, illetve később a rangadókon is sok játéklehetőséget (15-20 játékpercet) kapott a bizonyításra. A másodvonal alapszakaszában 19 meccsen 6,3 pontot és 3 lepattanót átlagolt fordulónként.

„Ami a szezonomat illeti, az elején nem indult könnyen – kezdte Rosta az Utánpótlássportnak. –

Elsősorban amiatt, mert a tavaly nyári korosztályos Európa-bajnokság végeztével sokáig lógott a levegőben, hogy maradok-e Vasasban vagy netán külföldre igazolok.

Ennek az eldöntése elég sokáig, egészen a nyár végéig elhúzódott... Végül akkor úgy láttuk a legjobbnak, ha egyelőre itthon maradok, viszont így csak viszonylag későn tudtam becsatlakozni a felnőttcsapat munkájába, szinte teljes egészében kihagytam a nyári felkészülést a srácokkal. Emiatt az ősz úgy indult, hogy az első hetekben még kicsit kerestem a helyemet a „nagyok” között, nem igazán tudtam, hogy pontosan mekkora és milyen szerep is juthat majd nekem az első csapatban.

Ehhez képest az első meccsem a MEAFC elleni rögtön nagyszerűen sikerült, és sok pontot tudtam dobni.

Sikerült megalapoznom, hogy az edzői stáb a jövőben is számítson rám, és ezzel bebizonyítani, hogy a második felnőttszezonomban most már nagyobb feladatokat is képes vagyok magamra vállalni. Ez az évad szinte teljes egészében annak a jegyében telt, hogy végérvényesen beleerősödjek az NB I/B mezőnyébe.

Az volt a célom, hogy minél nagyobb szerepet harcoljak ki magamnak, és ez hálistennek össze is jött. Úgy érzem, hogy fizikailag nagyot léptem előre, sokat erősödtem, illetve technikailag és taktikailag is érettebbé váltam.

Örülök, hogy a felnőttcsapaton belül egy értékesebb, hasznosabb játékossá tudtam válni. Persze, fontosak a korosztályos sikerek, de a végcél, hogy a profik között váljak igazán jó játékossá. Azt gondolom, efelé tettem jó lépést az elmúlt félévben."

Rosta Péter Forrás: Vasas Akadémia

Ezzel párhuzamosan Rosta remekel az U19-es bajnokságban: 18,6 pontot, 7,6 lepattanót és 2,8 gólpasszt jegyzett meccsenként eddig az idényben. A harmadik helyen zárta a rájátszást a Vasassal, amelyet ezzel bevezetett a korosztály április végi országos döntőjébe. Mindemellett az U21-esekkel is bejutott a nyolcas döntőbe, így májusban az idősebbek szezonzáró csúcstornáján is lesz jelenése.

„Egy-két ritka kivételtől eltekintve a mindennapokban szinte kizárólag a felnőttekkel szoktam edzeni. Ebből nyilván rengeteget tudok profitálni, hiszen itt jóval nagyobb az ellenállás, mint az utánpótlásban. A saját korosztályomban, vagyis a juniorok között csak a bajnokikon szoktam szerepelni. Az U19-es csapattal végül a DEAC és a Kecskemét mögött a harmadik helyen tudtunk bejutni az országos döntőbe, ami alapvetően jó helyezés nekünk.

Azt látni kell, hogy nagyon nyitott a mezőny ebben a korosztályban, nincs egy egyértelmű esélyese a bajnoki címnek, így ha a döntőben majd optimális hétvégét fogunk ki, akkor akár az aranyérmet is elcsíphetjük. Nem mi vagyunk a fő favoritok, de hiszem, hogy képesek vagyunk odaérni az első helyre.

Az U21-eseknél már kicsit más a helyzet, hiszen ott a B-csoportból sikerült bejutnunk a top nyolcba, és a negyeddöntőben majd egy papíron nálunk erősebb A-csoportos együttes vár ránk. Alapvetően úgy állok hozzá, hogy másodéves juniorként számomra elsősorban kiváló tapasztalatszerzési lehetőség lesz játszani az idősebbek között. Mindeközben az NB I/B rájátszása pedig már itt van a nyakunkon, néhány nap és megkezdjük a playoff-szereplést a felnőttekkel is.

Bár még mindig fiatal vagyok, szeretnék egy olyan megbízható játékossá válni, akire a rájátszásban a szoros meccseken is lehet számítani,

és remélhetőleg, jó játékkal is tudom majd segíteni a felnőttcsapatot. Mindent egybevéve, sűrű szezonhajrá vár még rám a nyárig. Bízom benne, hogy minél több sikerélményben lesz részem, és a lehető legjobb formában tudok majd elmenni a nyárra, amikor is az U18-as válogatottal újabb korosztályos Európa-bajnokság várhat rám."

(Kiemelt kép forrása: Vasas Akadémia)