Kézilabda: tesztmódban az ifjúsági leányválogatott

Sűrű nyári program vár az ifjúsági leány kézilabda-válogatottra, a 2008-asok és 2009-esek alkotta korosztályos nemzeti csapatra ugyanis előbb EYOF (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) vár, nem sokkal később pedig már kezdődik az Európa-bajnokság, amelyen szintén érdekelt a Kun Attila szövetségi edző által irányított együttes.

A lányok márciusban Lakiteleken edzőtáboroztak, ezen a héten pedig hétfőn újabb összetartás kezdődött nekik, Siófokon tréningeznek, majd csütörtöktől Négy Nemzet-torna következik a programban, sorrendben a norvégokkal, a dánokkal és a svájciakkal is megmérkőznek majd a fiatalok.

04.10. Magyarország–Norvégia

04.11. Magyarország–Dánia

04.12. Magyarország–Svájc

A csapat és a stáb azonban nincsen könnyű helyzetben, ugyanis több kulcsjátékos is megsérült az elmúlt időszakban.

Az ifjúsági leányválogatott a márciusi összetartásán Forrás: Hungarikum Liget Lakitelek

Egy teljes kezdőcsapatra való lány sérült meg az utóbbi időben,

alapemberekről van szó: Nagy Bianka, Tolnai Fanni, Bozsodi Eszter, Litschauer Nikol, Bohner Zsanett, Zákányi Janka egyaránt sérültlistán van, Takács Maja beteg… Huszonnégy játékossal dolgozunk ezekben a napokban, ami tesztidőszak, ugyanis a nyári Eb és az EYOF között egyetlen hét szünet van, a terveink szerint két külön kerettel veszünk részt az eseményeken – mondja az Utánpótlássportnak Kun Attila. – Szeretnék harminc fős keretet kialakítani a nyári időszakra, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ezen a héten új kézilabdázókat is megnézünk, ugyanis a sérültlistás játékosok nagyobbik része az említett világversenyeken sem tud majd részt venni. Az eredmény abszolút másodlagos lesz a Négy Nemzet-tornán, viszont fontos tapasztalatokat szerezhetünk, hiszen erős ellenfelek látogatnak hozzánk. A terv az volt, hogy a tavalyi nyílt Európa-bajnokság (amelyen a magyar csapat bronzérmet szerzett - a szerk.) legjobb együtteseivel találkozzunk a felkészülés során. A ezüstérmes németekkel márciusban játszottunk, most érkeznek a hetedik norvégok, a győztes svájciak, illetve a 2024-es viadalon nem szereplő dánok, akikre szintén kíváncsi vagyok. Nyáron, a közvetlen felkészülés során pedig a svédekkel is megmérkőzünk majd.”

Az ifjúsági leányválogatott kerete:



Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Krasznay Dalma (NEKA), Lasztóczi Daniella (Kozármisleny SE), Tábit Vivien (DVSC)

Jobbszélső: Katona Lujza (NEKA), Keller Petra (DVSC), Tagai Virág (Győri ETO)

Jobbátlövők: Mózes Fanni (FTC), Somogyi Lilla (Győri ETO), Takács Maja (Győri ETO)

Irányítók: Kozma Liza (FTC), Szigeti Blanka (FTC), Varga Vivien (NEKA)

Beállók: Balog Réka (DVSC), Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC SCHAEFFLER), Tőkés Lilla (Győri ETO)

Balátlövők: Bohner Zsanett (Kozármisleny SE), Karácsony Sára (Kisvárda), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka Nóra (DVSC), Nagy Fruzsina (NEKA), Szécsi Szintia (Szegedi NKE)

Balszélsők: Ördög Lilien Virág (FTC), Szőri Zsófia (FTC)

(Kiemelt képünk forrása: Hungarikum Liget Lakitelek)