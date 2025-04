Kézi: az NB I/B legjobb fiatal gólvadásza a mezőkövesdi Dócs Árpád

Nyíregyházán ismerkedett meg a szivacskézilabdával a 2004-es születésű, vagyis juniorkorú Dócs Árpád, aki néhány évvel később Mezőkövesdre szerződött, ahol azóta is szerepel, igaz, évről évre kettős játéklehetőséggel más kluboknál is gyűjtögeti a felnőttek között a játékperceket.

„A szülővárosomban, Nyíregyházán kezdtem, még általános iskolásként. Hamar megszerettem a sportot, a mindennapjaim részévé vált. Nyolcadik osztályos koromban jött a lehetőség, hogy Mezőkövesden folytassam, amivel éltem is;

visszatekintve életem eddigi legjobb döntése ez

– mondja az Utánpótlássportnak Dócs.

Dócs Árpád Forrás: Mezőkövesdi KC

A fiatal a korábbi évadokban is eredményesen kézilabdázott, a korosztályos élvonalban sokszor megmutatta, hogy számolni kell vele. A 2022-2023-as idényben például az U20-as bajnokság gólkirályi címéről egyetlen találattal maradt le, akkor 26 meccsen 229-szer talált be az ellenfelek kapujába.

„Ez is szép emlék,

a legkedvesebb kövesdi pillanatom viszont egyértelműen az NB I-es bemutatkozásom, 2020 februárjában tizenöt évesen a Veszprém ellen debütáltam, és hetesből egyszer betaláltam… Sosem felejtem el.

A jelenlegi évadban a korábbiaknál jóval több játéklehetőséget kapok az NB I/B-ben, szerencsére ezt gólokkal is meg tudom hálálni – magyarázza a 20 esztendős irányító, aki az előző idényben 24 meccsen 29 gólt dobott a felnőttmásodosztályban, míg a jelenleg futó kiírásban 23 találkozót követően 121-nél tart. – Sokat jelent a kettős játéklehetőség is, halmozni kell ebben a korban a pályán töltött perceket, hiszen ritka, hogy valakinek csettintésre megy a nyolc-tíz gól a nagyok között.”

A góllövőlistán jelenleg a negyedik helyen áll, azonban ahogy ő fogalmaz, a csapat nála előrébb van, mint az egyén. A mezőkövesdi műhelyből az utóbbi időben több tehetséges fiatal 2004-es születésű játékos került ki, Dócs mellett ott nevelkedett az FTC-s Csörgő Kristóf és a Szegeden szereplő Szepesi Zsombor is.

„Ahogyan ők, úgy én is Drizner Péter edző keze alatt nevelkedtem, tőle kaptam meg először a lehetőséget, egyéni képzéseket tartott, foglalkozott velünk, sőt teszi ezt a mai napig a mezőkövesdi kézilabdázókkal, hiszen jelenleg a felnőtcsapat vezetőedzője. Bízom benne, hogy elérjük a céljainkat a folytatásban, a bennmaradás talán már nincs veszélyben. Szeretnék a jövőben is minél több játéklehetőséget kapni, akár az NB I-ben is, de nagyon boldog vagyok a jelenlegi helyzetemmel is.”

