Kosár: első helyen jutottak az országos döntőbe a Vasas junior leányai

Mint arról már korábban is beszámoltunk, remek formát mutat az elmúlt időszakban a Vasas Akadémia junior leány kosárlabdacsapata a korosztályos bajnokságban. Igor Skocovski tanítványai ötmeccses győzelmi szériánál járnak, és így jelenleg 6/1-es mérleggel állnak a rájátszásban, és vezetik a tabellát a felsőházban, a Piros csoportban. Ráadásul az elmúlt hetek nagyszerű teljesítményének köszönhetően a piros-kékek mostanra már be is biztosították az éllovas pozíciójukat, ezzel pedig első kiemeltként várhatják az áprilisi nyolcas döntőt.

Nagyon örülünk neki, hogy sikerült megnyernünk a rájátszást, de ez csupán részsiker

– kezdte Igor Skocovski vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Nem elégszünk meg ezzel, az országos döntőben lesz szükség majd a legjobb formánkra. Előzetesen természetesen az volt a célunk, hogy minél előkelőbb helyen jussunk be a nyolcas döntőbe, ugyanakkor konkrét helyezést nem fogalmaztunk meg elvárásként ezen a téren.

Sokat dolgoztunk azon, hogy összekovácsoljuk a társaságot, és egy jó csapatot formáljunk a lányokból.

Lehet, hogy az alapszakaszban még nem úgy nézett ki, hogy a legszűkebb elitbe tartozunk, hiszen például becsúszott két vereség is a BEAC-tól, viszont utána a rájátszásbeli szereplésünk talán még a vártnál is jobban sikerült. Ez az idény során mutatott látványos fejlődés, előrelépés is azt jelzi számunkra, hogy beérni látszik a munkánk gyümölcse."

A rájátszásban nyújtott teljesítményükkel a Vasas junior leányai alaposan bejelentkeztek a korosztályos bajnoki címért Forrás: Vasas Akadémia

A pasaréti fiatalok a legutóbbi kilenc meccsükből nyolcat nyertek meg, legutóbb még január közepén az NKA Pécs otthonában szenvedtek vereséget. A klub U18-as fiataljai közül már Czirkos Panka, Kendelényi Luca, Subotic Milka és Szoboszlai Laura is bemutatkozhatott az NB I/A-csoportban szereplő felnőttcsapatban, és közülük is kiemelkedik Czirkos, aki már nemcsak epizódszereplő, hanem kifejezetten sok játéklehetőséget kap az élvonalban.

Nálunk nem feltétlenül az a prioritás, hogy a juniorcsapatunk aktuálisan minél sikeresebben szerepeljen. A tehetségeink közül jó néhányan már a felnőttekkel készülnek, és egyre gyakrabban pályára is lépnek a bajnokikon.

Amikor pedig visszajönnek a saját korosztályukba, akkor láthatóan kamatoztatni is tudják a „nagyok" között szerzett tapasztalataikat – nyilatkozta a szakvezető. – Az előző évadban egy kifejezetten fiatal kerettel ötödikek lettünk a juniorbajnokságban, így joggal bíztunk benne, hogy ebben a szezonban aztán még többre lehetünk képesek, és akár a bajnoki címért zajló harcba is beleszólhatunk. Örömteli módon, a reményeink beigazolódtak, és tényleg ott vagyunk most a legjobbak között. Április közepén rendezik majd meg a junior országos döntőt, addig igyekszünk még a játékunkon csiszolni, és az apró hibákat kijavítani, hogy a végjátékban tényleg a legszebb arcunkat tudjuk majd mutatni.”

A Vasas szombaton a Csata DSE ellen játssza az utolsó meccsét a rájátszásban, azonban a piros-kékeknek ez a mérkőzés már tétnélküli, az első helyük már nem forog veszélyben.

(Kiemelt kép forrása: Vasas Akadémia)