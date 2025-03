Kézilabda: kalandos úton jutott el az NB I-be Gulyás Gergő

Nem mindennapi a Komló 19 éves kézilabdázójának, Gulyás Gergőnek a története, aki ötéves korában egy szarvasi nyári táborban ismerkedett meg a kézilabdázással. Egyből megtetszett neki a sportág, azonban a városban ekkoriban nem volt fiúcsapat, így a leányutánpótlásban kezdett el edzeni.

„Az első fél-egy év így telt el, utána alakult meg a fiúszakág, amelybe természetesen rögtön átmentem. Már a legelején komolyan vettem a kézit, mindig is sportoló szerettem volna lenni, és a mai napig igaz, hogy ha fellépek a pályára, a maximumot akarom nyújtani – emlékszik vissza a kezdetekre a 2006-os születésű játékos. – Még általános iskolába jártam, amikor leigazolt az Éles KISE, és megkezdődött az ingázás a gimnáziumi időszakig, amit már Veszprémben kezdtem meg. Szerettem ott játszani, remek közeg jött össze, ráadásul erős volt a csapatunk, korosztályos bajnoki címet is szereztünk. Közben viszont elkezdem kosárlabdázni is, amit szintén imádok; a szüleimnek köszönöm, hogy megoldották a szállítást, másképp nem csinálhattam volna a két sportágat párhuzamosan.”

Nem semmi időszaka volt ez Gulyásnak, aki

a serdülő kézilabda-bajnokságban gólkirály lett, közben pedig a Paks kosárlabdacsapatának a tagjaként ezüstérmet szerzett országos szinten.

„Ahogyan beléptem a kézilabdapályára, rögtön átkattant az agyamban valami, tudtam a sportágra fókuszálni, és ez fordítva is igaz volt a kosár esetében. Az Élestől emiatt jöttem el, nem szerették volna, hogy párhuzamosan folytassam a másik sportágat, miközben én eredetileg már csak egy évig folytattam volna így. A nézeteltérés miatt a kosarat választottam, közben pedig Csömörön folytattam a kézit, a felnőtt NB II-ben. Végül a kosárlabdát elhagytam, be kellett látnom, hogy akármennyire is szeretem, a kézilabda jobban megy, így maradt a csömöri játék, ahol sikerült felhívnom magamra a figyelmet, így a 2023-2024-es évad téli időszakában meghívtak Komlóra próbajátékra.”

A csapat végül leigazolta, bemutatkozott az NB I-ben, az U18-as élvonalban pedig akkoriban fél év alatt 117 gólt lőtt az ellenfelek kapujába. A jelenlegi évadban már az U20-ra került át a fókusz,

az első osztályban utcahosszal vezeti nyugaton a góllövőlistát (majdnem tízgólos a meccsenkénti átlaga), de keleten sem találunk nála eredményesebb fiatalt.

Az őszi szezonban az NB I-ben a padozás jutott neki, tavasszal viszont megváltozott a helyzet.

„Az NB II-ről NB I-re váltani nagy ugrás volt, kellett idő, hogy megszokjam a sebességet, de odatettem magam, és nem vagyok izgulós típus. Bár irányító vagyok, decemberben egy eltiltás miatt a balszélre kellett beszállnom, ami jól sikerült, a Szegednek nyolc gólt dobtam. Ebben az időszakban több meccsen át szerepelhettem, és bár még nem vagyok alapember, ezért küzdök, ráadásul én lettem a heteslövő, aminek nagyon örülök. Bízom benne, hogy a jövőben minél több játékpercet kapok majd, és meghatározó tagja lehetek a csapatnak!”

