Jégkorong: vereséggel zárták az U18-asok a hazai Négy Nemzet-tornát

Az olaszok 2–1-es legyőzése, illetve a szlovénoktól elszenvedett 4–2-es vereség után az U18-as jégkorong-válogatott szombat délután a franciákkal játszotta a záró meccsét a hazai rendezésű Négy Nemzet-tornán, a Tüskecsarnokban. A franciák igencsak kemény ellenfélnek ígérkeztek, ugyanis korábban a szlovénokat (4–2) és az olaszokat (3–2) is megverték.

Svasznek Bence tanítványai ráadásul nagyon rosszul kezdték a harmadik találkozójukat: rögtön, 35 másodperc elteltével hátrányban találták magukat (0–1). Ezután sokáig kellett várni az újabb gólra, viszont megérte, mivel a második harmad közepén Mayer Marcell volt eredményes, ezzel egyenlítettek a mieink (1–1). A harmadik felvonás első perceiben a franciák újra előnybe kerültek, kihasználva a magyar kiállítást (1–2). Ezúttal viszonylag gyorsan, három perc múlva jött a válasz, méghozzá Rapos Gergely révén, így az utolsó tíz percnek 2–2-s állásról vágtak neki a felek.

Az U18-asok egy győzelemmel és két vereséggel hangoltak a vb-re Forrás: MJSZ

A végjátékban aztán ismételten emberhátrányba került válogatottunk, amelyet az ellenfél meg is büntetett (3–2). Az utolsó két percre a mieink már a kapust is lehozták, viszont ez végül nem hozta meg az eredményt. A franciák egy üres kapus góllal végleg eldöntötték a meccset.

A magyar csapat 4–2-re kikapott, és egy győzelem mellett két vereséggel zárta a tornát,

amely az áprilisban Fehérváron rendezendő divízió I/A-s vb előtt az utolsó felkészülési állomása volt a válogatottnak.

A budapesti Négy Nemzet-tornát a franciák nyerték, sorrendben a szlovénok, a magyarok és az olaszok előtt.

AZ U18-AS NÉGY NEMZET-TORNA EREDMÉNYEI:

Február 6., csütörtök, 18:30

Magyarország–Olaszország 2–1

Magyar gólszerzők: Baróti Bence és Kuntic Dávid

Február 7., péntek, 18:30

Magyarország–Szlovénia 2–4

Magyar gólszerzők: Gál Botond és Palló Zsombor

Február 8., szombat, 14:30

Magyarország–Franciaország 2–4

Magyar gólszerzők: Mayer Marcell és Rapos Gergely



AZ U18-AS VÁLOGATOTT KERETE:

Kapusok:

Dezső Zsombor (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pákozdi Márk (BJA)

Hátvédek:

Angyaláti Ábel (FEHA19), Gál Botond (Bad Tölz, német), Márffy Dominik (Flemingbergs IK, svéd), Nagy Dominik (FEHA19), Németh Vilmos (ÚJA), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Sjödertale, svéd)

Csatárok:

Balázs Előd (Kárpáti Farkasok), Baróti Bence (ÚJA), Berta Kristóf (Bad Tölz, német), Borbély Mihály (SapKo, finn), Hiezl Martin (Vasas SC), Kuntic David (ÚJA), Lászlóffy Bulcsu (ÚJA), Lintner Péter (Vasas SC), Máthé Miklós (ÚJA), Mayer Marcell (ÚJA), Oláh Bence (DVTK JJSA), Pallós Zsombor (FEHA19), Polgár Lázár (Nyköping, svéd), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA)

Mindeközben az úgynevezett nem vb-korosztályok, vagyis az U17-esek és az U16-osok válogatottja is Négy Nemzet-tornán szerepelt. A Gröschl Tamás vezette U17-es csapat Miskolcon szerepelt, és előbb 3–1-re kikapott a lengyelektől, majd 6–3-ra verte a litvánokat, míg zárásként 3–1-re alulmaradt a japánokkal szemben is. Ezzel párhuzamosan a Mihály Jenő irányította U16-osok sorrendben a lengyeleket (5–2) és a litvánokat (4–1) is megverték a kaposvári tornán. A Pillók Martin vezette U16-os leányválogatott 3–0-ra nyert a franciák vendégeként edzőmeccsen.

(Kiemelt képen: az U18-as válogatott tagjai Forrás: MJSZ)