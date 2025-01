Vízilabda: piranhák között nevelkedett, most az FTC csapatkapitánya

Nemcsak a neve, hanem a játéka miatt is üde színfoltja az itthoni női vízilabda-utánpótlásnak az FTC 18 éves ígérete, Awad Zoya. A palesztin édesapától és magyar édesanyától származó tinédzser ebben az évadban a csapatkapitányi szerepet is betölti a ferencvárosi ifjúsági együttesben és egyre több lehetőséget kap a zöld-fehérek felnőttgárdájában.

Remek kvalitásairól tanúskodik, hogy a hazai vízilabda szövetség a játékosok statisztikáit összesítő pontszámítása alapján

jelenleg a legértékesebb vízilabdázó az ifjúsági leánybajnokságban,

melynek góllövőlistáján is a képzeletbeli dobogón áll.

„Édesapám nagyjából harminc éve él Magyarországon – kezd mesélni magáról Zoya. – A palesztin régióban maradtak rokonaink, és amíg nagymamám élt, addig néhányszor meglátogattuk Jordániában, de aztán a kialakult háborús helyzet miatt már nem tudtunk menni. Én Budapesten születtem, és édesanyám először az öcsémnek keresett olyan sportágat, ami leköti. A vízilabdára esett a választás, és engem is elvitt edzésre.

Az első egyesületem így Gödön az ellenfelek számára kicsit ijesztően hangzó Piranha VSE lett. A névvel ellentétben nem marcangoltunk szét senkit a vízben, a kezdet a sportág megszeretéséről és az alapok elsajátításáról szólt.

Ezután három évet Szentendrén a KÓPÉ-UVSE-ben töltöttem, majd most már hatodik éve vagyok a Fradiban. A fejlődésem azóta is folyamatos, nagyon jól érzem magam a klubban, szeretek ide tartozni. Gyerekként előfordult, hogy nem volt kedvem edzésre menni, kicsit hisztiztem is emiatt, de anyukám mindig elvitt, amiért hálás vagyok neki. Hamar olyan típusú emberré váltam, hogy amit elkezdek, azt szeretem végigcsinálni.”

A 18 éves Awad Zoya az FTC sokra hivatott pólósainak egyike Forrás: fradi.hu

Zoya a 2021/22-es évadban játszotta az első felnőttélvonalbeli meccsét, akkor Gerendás György szavazott neki bizalmat. Az FTC jelenlegi vezetőedzőjénél, Matajsz Márknál pedig eddig öt ob I-es találkozón szerepelt a mostani évadban, ezeken ötször volt eredményes.

„A felnőttek között főként az előzetesen könnyebbnek gondolt meccseken kapok több lehetőséget, de ezeket a perceket is megbecsülöm. Az ob I-ben rengeteget tanulok. Matajsz Márk odafigyel a fiatalokra. Nemrégen hét utánpótláskorú volt a meccskeretben, ezzel is jelezte, hogy aki alázatosan, megfelelő hozzáállással dolgozik, az meg tudja magát mutatni az élvonalban. Én arra törekszem, hogy mindig a legjobbamat nyújtsam és megháláljam a bizalmat. A Petrovics Mátyás által irányított ifjúsági csapatban természetesen teljesen más a szerepköröm. Ott ebben az idényben csapatkapitány vagyok, ami nagy megtiszteltetés és elismerés a számomra.

Alapvetően nem szeretek a társaság középpontjában lenni, de a csapatkapitányság nagyon nemes feladat, egyben kihívás, én pedig próbálom a legjobb tudásom szerint végezni a dolgom.

A felnőttekkel és az ifjúsági csapattal is a legfényesebb bajnoki érem megszerzése a célunk. A legnagyobb riválisunk az UVSE, amely az ifjúsági bajnokságban nagyon régen kapott ki, de mi nem hisszük, hogy verhetetlenek.”

Awad Zoya egyre több lehetőséget érdemel ki a felnőttek között Forrás: fradi.hu

Zoya 2006-os születésűként korábban meghívót kapott a korosztálya válogatottjának bő keretébe is, világeseményen azonban nem járt hazánkat képviselve.

„A korosztályos válogatottság egy picit fájó pont az eddigi pályafutásomban. A 2006-osokra épülő csapat első nagy sikere 2021-ben Szentesen volt, amikor megnyerte az U15-ös Európa-bajnokságot. Aztán a következő két évben két világeseményen is aranyérmes lett. Nem kerültem be az első Eb-keretbe, és utána úgy éreztem, hogy nagyon nehéz dolga van annak, aki helyet akar követelni magának a győztes, már bevált és bizonyított csapatban. A második világverseny után úgy döntöttem, hogy az addig a felkészülésre szánt hat hetet inkább tanulással töltöm.

Nagyon fontos, hogy a hétköznapi életben is legyen célom és motivációm. Az idén szeretnék felvételizni az orvosi egyetemre, hiszen már kisgyerekként is ezt a pályát képzeltem el magamnak.

A sport melletti foglalkozást illetően soha nem is volt B opcióm, így a tanulás jelenleg is kitölti az életem nagy részét. Vízilabdázni mindig is a Fradiban szerettem volna, ezért úgy érzem, hogy jó helyen vagyok és bízom benne, hogy sikeres jövő előtt állok. Ha felvesznek az egyetemre, akkor persze megint új kihívást jelent majd a tanulás és az élsport összeegyeztetése, de hiszem, hogy a kettőt lehet egymás mellett, eredményesen csinálni.”

Awad Zoya az FTC-ben és az orvosi pályán képzeli el a jövőjét Forrás: fradi.hu

A sokra hivatott pólósról Petrovics Mátyás, az FTC női vízilabda-utánpótlásának szakmai igazgatója és ifjúsági leánycsapatának vezetőedzője, korábbi női szövetségi kapitány is pozitív véleményt fogalmazott meg:

„Zoya olyan játékos, aki a modern vízilabda minden feltételének megfelel:

dinamikus, gyors, erőszakos, jól védekezik, és centert, valamint szélsőt is tud játszani.

Sokoldalú, kiváló sportember, jó családi háttérrel. Nemcsak a vízben, hanem azon kívül is komoly céljai vannak, szorgalma a tanulásban is megmutatkozik. Ezekkel együtt nagyon szerény lány, de ettől is szimpatikus. Minden esélye megvan arra, hogy jó vízilabdázó legyen.”

(Kiemelt képünkön: Awad Zoya Forrás: fradi.hu)