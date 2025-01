Vízilabda: a fiúk és a lányok is címvédőként mennek az U20-as vb-re

Az idén ismét U20-as világbajnokságot rendeznek a korosztályos vízilabdázóink számára, és az eseményre a férfi- és a női válogatottunk is címvédőként érkezik. Ilyen még nem fordult elő a két évente esedékes vb-k történetében, hiszen olyan sem, mint 2023-ban,

amikor is ugyanaz az ország érdemelte ki az aranyat mindkét nem világviadalán, a magyar.

Egyelőre hivatalos, nemzetközi szervezet által is megerősített helyszíne egyik vb-nek sincs, de bárhol is kelljen vízbe ugraniuk játékosainknak, csapataink minden világversenyre a legfényesebb éremért utaznak.

A 2023-as év egyébként páratlanul sikeres volt korosztályos pólósaink számára, hiszen a két U20-as siker mellett az U17-es lányok és az U15-ös fiúk Eb-t nyertek, az U15-ös leánygárda Eb-bronzot érdemelt ki, továbbá az U17-es fiúk is négy között voltak kontinensviadalukon. A két U20-as diadal mégis kiemelkedik, hiszen a közvetlenül a felnőttek alatti korosztályról van szó.

A 2005-ös születésű Varga Vince a felnőttek között is válogatott Fotó: European Aqautics/Kovács Anikó

Két éve a Kovács Róbert által vezetett U20-as férfiválogatott csupa, a klubjában is meghatározó vízilabdázóból állt, és a várakozásoknak megfelelően menetelt a döntőig a bukaresti világbajnokságon, melyben parádés játékkal múlta felül 12–7-re a szerbeket. A fiúk ezzel Magyarország harmadik U20-as férfi világbajnoki címét érdemelték ki. Ebből a sokra hivatott társaságból Molnár Erik és Vigvári Vince nem akármilyen duplázást ért el azzal, hogy még ebben az évben tagja volt a Fukuokában szintén világbajnoki aranyat ünneplő, Varga Zsolt szövetségi kapitány vezette férfiválogatottnak is. Azóta többen is bemutatkozhattak a felnőttek között.

Az U20-as női válogatott pedig a portugáliai Coimbrában lebonyolított vb-n remekelt. Benczur Márton csapatának játéka meccsről meccsre javult, és miután a lányok az elődöntőben az olaszokat 10–9-re verték, a fináléban pazarul pólózva, 13–10-es sikerrel szerezték meg az első magyar aranyérmet a korosztály vb-történetében.

A magyar lányok a tavalyi, zágrábi U19-es Eb-n Fotó: European Aquatics/Kovács Anikó

Az U20-as férfiak 1981 óta íródó vb-történetének rangsorában a magyar csapat a második helyen áll

3 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzéremmel a szerbek mögött (6, 4, 6). Az U20-as nők számára 1995 óta rendeznek vb-t, itt 1 arany, 1 ezüst és 3 bronz a mérlegünk, a legeredményesebb eddig az USA volt (4, 1, 3).

Az U20-as korosztályban az idén a 2005-ben vagy annál később született fiatalok játszhatnak. Tulajdonképpen ez a tavalyi U19-es korosztálynak felel meg. Az U19-es lányok 2024-ben ezüstérmesek, a fiúk negyedikek lettek az Eb-jükön.

(Kiemelt képünkön: a magyar fiúk a 2024-es burgaszi U19-es Eb-n Fotó: European Aquatics/Kovács Anikó)