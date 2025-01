Vívás: két bravúros világkupa-bronzérem junior tőrözőinktől

Ezen a hétvégén a juniorkorú tőrözőink vesznek részt világkupaversenyen. A lányok a georgiai fővárosban, Tbilisziben, a fiúk a görögországi Héraklionban igyekeznek kihozni magukból a legtöbbet. A szombati, egyéni versenynapon mindkét helyszínen örülhettünk magyar éremnek.

Tbilisziben két ígéretünk is kiválóan teljesített. Papp Jázmin és Kollár Anna akár az elődöntőben is találkozhatott volna, de utóbbi a nyolc között egyetlen (14:15) tussal kikapott az amerikai Victoria Pevznertől. Pevzner aztán 15:10-re győzte le Pappot, aki

így a harmadik helyen zárt, és bravúros bronzérmet szerzett,

Kollár pedig ötödik lett.

A Kreiss Gábor által edzett Papp a főtáblán az elődöntőig orosz, osztrák, olasz, ukrán és lengyel ellenfelet múlt felül. Papp Jázmin az elmúlt évadban a korosztályban elsőévesként az ötödik helyen végzett a hazai juniorranglistán, így éppen lemaradt a junior Eb-ről és vb-ről. Az idén minden esélye megvan arra, hogy bizonyítson a kiemelt nemzetközi versenyeken. Érdekesség, hogy a juniorok kontinensviadalált a törökországi Antalyában rendezik, ott, ahol tavaly a reménység ezüstérmes lett az U23-as Európa-bajnokságon.

Papp Jázmin (balra) és Kollár Anna is kitűnően vívott Tbilisziben Forrás: MVSZ

Héraklionban Zsögön Andor brillírozott, és nagyszerű vívással ő is az elődöntőig menetelt. Szelei István tanítványa már a csoportkört is hibátlanul teljesítette, majd a legjobb négyig két izraeli, kínai, francia és olasz kihívót ejtett ki rendkívül magabiztosan. A döntőért ugyan kikapott 15:5-re az amerikai Jayden Hooshi ellen, az erős mezőnyben megszerzett bronzérme nagyon is megsüvegelendő. Zsögön ezzel a harmadik hellyel

a pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el.

Zsögön Andor Héraklionban remek teljesítménnyel jutott elődöntőbe Forrás: MVSZ

Vasárnap mindkét helyszínen a csapatversenyeket rendezik.

Junior női tőr egyéni világkupa, Tbiliszi, 142 induló. A csoportmérkőzéseken: Kollár Anna 6 győzelem/0 vereség, Marosi Gréta 5/1, Papp Jázmin 4/1, Badár Szonja 3/2, Márkus Boglárka 3/3, Simon Borbála 3/3, Sperka Jázmin 2/4 (továbbjutottak), Polonyi Petra 1/4, Tóth Léna 1/4, Szurmai Laura 1/5 (kiestek).

A legjobb 64 közé jutásért: Papp-Aliaknovics (orosz) 15:11, Simon-Prokesova (cseh) 15:11, Márkus-Zoni (német) 7:15, Badár-Andriamampianina (francia) 9:15, Sperka-Cauvet (francia) 8:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Kollár-Simon 15:8, Papp-Reiner (osztrák) 15:6, Marosi-Andriamampianina (francia) 11:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Kollár-Sztepovik (ukrán) 15:7, Papp-Berretta (olasz) 15:12.

Nyolcaddöntő: Kollár-Ruta (olasz) 15:11, Papp-Petrova (ukrán) 15:13.

Negyeddöntő: Papp-Jakubowska (lengyel) 15:10, Kollár-Pevzner (amerikai) 14:15.

Elődöntő: Papp-Pevzner (amerikai) 10:15.

Végeredmény: 1. Matilde Molinari (olasz), 2. Victoria Pevzner (amerikai), 3. Papp Jázmin (edző: Kreiss Gábor, válogatott edző: Kiss Tibor) és Nadia Hayes (kanadai), 5. Kollár Anna (edző: Beliczay Sándor, válogatott edző: Kiss Tibor), …34. Marosi Gréta, …55. Simon Borbála, …74. Badár Szonja, …80. Márkus Boglárka, …99. Sperka Jázmin, …112. Polonyi Petra, 113. Tóth Léna, …118. Szurmai Laura.



Junior férfi tőr egyéni világkupa, Héraklion, 177 induló. A csoportmérkőzéseken: Zsögön Andor 6 győzelem/0 vereség, Bodor Áron 5/0, Bálint Álmos 5/1, Gergely Zoltán 3/3, Bödő Péter 3/3, Orovecz Gergely 3/3, Budaházy Ambrus 2/3, Glatt Ádám 2/3, Bodor Kristóf 2/4 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Orovecz-Mbaye (olasz) 15:14, Zsögön-Haviv (izraeli) 15:9, Gergely-Van der Berg (holland) 15:8, Bódis-Lim (amerikai) 8:15, Bodor-Student (német) 14:15, Glatt-Holy (cseh) 6:15, Budaházy-Kelly (brit) 10:15, Bálint-Duraj (lengyel) 8:15, Bödő-Rusadze (amerikai) 9:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Zsögön-Lemberger (izraeli) 15:3, Orovecz-Eliaz (izraeli) 6:15, Gergely-Hooshi (amerikai) 9:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Zsögön-Liu (kínai) 15:6.

Nyolcaddöntő: Zsögön-A. Spichiger (francia) 15:10.

Negyeddöntő: Zsögön-Zanardo (olasz) 15:9.

Elődöntő: Zsögön-Hooshi (amerikai) 5:15.

Végeredmény: 1. Richard Li (amerikai), 2. Jayden Hooshi (amerikai), 3. Zsögön Andor (edző: Szelei István, válogatott edző: Mazza Lorenzo) és Elia Pasin (olasz), …57. Gergely Zoltán, 58. Orovecz Gergely, …65. Bodor Áron, …68. Bálint Álmos, …100. Bödő Péter, …109. Budaházy Ambrus, 110. Alatt Ádám, …119. Bódis Kristóf.

(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin a dobogón Forrás: MVSZ)