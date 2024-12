Vízilabda: az U18-as fiúk visszaültek a trónra az idén

A magyar vízilabda-utánpótlás 2024-es teljesítményét is a kiemelkedő jelzővel illethetjük, ugyanis csapataink a hat korosztályos világverseny mindegyikén eljutottak a legjobb négy közé.

A legkitűnőbb eredményt az U18-as fiúválogatott érte el, amely júliusban

megnyerte a Buenos Aires-i világbajnokságot.

A csapat fantasztikus teljesítménnyel, a tornán egyre jobb játékot mutatva végül 12–10-re győzte le a szerbeket a vb-döntőben. Ez a 2006-ban született fiatalokra építő válogatott 2021-ben járt először nagy nemzetközi tornán. Akkor a Dávid Zoltán szövetségi edző irányította gárda kiemelkedett a portugáliai Európa-bajnokság mezőnyéből, a döntőben a spanyolok ellen parádézott, és nyert 10–5-re.

Egy évvel később Görögországban bizonyítottak a fiúk. Az akkori U16-os világbajnokságon is sebezhetetlen volt a csapat, és az aranyéremért a házigazdák ellen diadalmaskodott 12–11-re.

Ezt követően Korényi Balázs vette át az addig Eb-n, vb-n egyaránt veretlen válogatottat, és az új kapitány az első világversenyén szerepelt nemzeti csapat élén a törökországi Manisában rendzett kontinensviadalon. A dolgok sokáig ott is jól alakultak, ám a szerbek elleni elődöntőt 12–9-re, a spanyolokkal szembeni bronzmeccset pedig 14–8-ra bukta el a válogatott.

A fiúk ezzel az eredménnyel kilógtak a sorból a magyar vízilabda-utánpótlás tavalyi eredményességét tekintve, hiszen egyedüli válogatottként nem szereztek érmet a világversenyükön. És megszakították azt a sormintát is, mely szerint a magyar korosztályos fiú pólócsapatok a 2021 szeptemberében rendezett máltai U17-es kontinenstorna óta minden Eb-ről vagy vb-ről éremmel tértek haza – ez hat komoly megméretést foglalt magába.

Korényi akkor elmondta, hogy a srácok sokat tanulhattak a negyedik helyből is, és az U17-es Eb tapasztalatait jól hasznosítva sokat profitálhatnak később.

Az argentin fővárosban rendezett U18-as világbajnokságra tehát már nem verhetetlen nemzeti csapat érkezett. Az első meccsen a fiúk még nem szereztek sikerélményt, hiszen 13–12-re kikaptak a szerbektől. Belefért, hiszen a kiemelt négyesből mindenki továbbjutott, ráadásul a magyarok mindjárt a nyolc közé, miután a montenegróiakat (10–9) és az amerikaiakat (19–13) is elintézték.

A válogatott kitűnőségei a tavalyi U17-es Eb-n aranyérmes görögök elleni negyeddöntőben négygólos hátrányból fordítottak, és nyertek pazar játékkal 13–12-re. Az elődöntőben meg két remekbe szabott első negyed után az olaszoknak másfél tucat gólt rámoltak be (18–15).

A döntőben a szerbek ellen pedig megmutatta az együttes, hogy miért nyert korábban Eb-t és vb-t is. A 13–12-es siker után a magyar csapat emelte magasba a világbajnoki trófeát, és visszaült a korosztály trónjára.

Vb-t nyertek az U18-asok Buenos Aires-ben Forrás: World Aquatics

Balogh Botond csapatkapitányként segítette győzelemhez válogatottat, és vb-cím után így nyilatkozott:

„A negyeddöntőben 7–3-ra vezettek a görögök, amikor egy időkérésnél valami átkattant bennünk: egymásra néztünk, és úgy éreztük, hogy innen muszáj megcsinálnunk. Azt a meccset megfordítottuk, a lendületünk pedig kitartott a vébé végéig. Az egyik legnagyobb erősségünk az volt, hogy az ellenfelek csak egy-két emberünkre tudtak készülni, mert mindig más játékosunk húzta a csapatot. Ha éppen nekem vagy bárkinek nem ment, akkor például jött Simon Balázs, és a döntőben lőtt négyet. Vagy érkezett Benedek Mór és a legjobbkor villant. Emlékszem, U15-ben még nagyon simán nyertünk, U16-ban már nehezebben. Tavaly a vesztes elődöntő után pedig szétestünk, de tanultunk abból a hibából, és most nagyon be akartuk bizonyítani, hogy nekünk nem a dobogó mellett van a helyünk, hanem a legtetején.

Vissza akartunk jutni a csúcsra, és nagyon örülünk, hogy sikerült!

A magyar válogatott egyúttal címet is védett az U18-as világbajnokságon, hiszen két évvel ezelőtt Belgrádban az aranyért zajló meccsén a Kovács Róbert irányította csapat ötméteresekkel győzte le a házigazdát, azaz akkor is Szerbiát. Kovács mester az idén az U19-esekkel járt Európa-bajnokságon a bulgáriai Burgaszban. A fiúk az elődöntőben egy góllal kikaptak a montenegróiaktól, a bronzmeccsen pedig 11–11 után ötméteresekkel bizonyult jobbnak a spanyol csapat, így a negyedik hellyel kellett beérniük. A Juhász Zsolt vezette U16-os fiúk Máltán vettek részt vb-n, és bronzérmet szereztek. Az elődöntőben a spanyolok múlták felül a mieinket, a harmadik helyért pedig a montenegróiakat sikerült legyőzni 12–10-re.

Világbajnokságon voltak érdekeltek az U16-os és az U18-as lányok is. Az U16-osok Csicsáky Vince irányítása mellett a törökországi Manisában ezüstérmet érdemelt ki – a döntőben a spanyolok nyertek 10–7-re. Az U18-asokkal is a spanyolok szúrtak ki a kínai Csengtuban rendezett vb elődöntőjében, a bronzmeccset azonban megnyerte Sike József együttese 14–13-ra az amerikaiak ellen. Ebből a válogatottból nem sokkal korábban tizenegy játékos ott volt a zágrábi U19-es Európa-bajnokságon ezüstöt szerző, Benczur Márton irányította gárdában. A horvát fővárosban is a spanyoloktól kaptunk ki, a döntő 10–9-cel zárult.

Az Eb végét felejthetetlenné tette az U19-es leánycsapat Fotó: Kovács Anikó/European Aquatics

„Az Eb alatt voltak remek dolgaink és persze sok mindent csinálhattunk volna jobban is, de hatalmas utat jártunk be a felkészülés kezdetétől az ezüstéremig.

Büszke vagyok arra, hogy a döntő utolsó öt-hat percében igazi csapat született,

és ennél nagyobb célja nem lehet egy utánpótlás-világversenynek. Fantasztikus volt látni, ahogyan a lányok küzdöttek egymásért és gyakorlatilag átgázoltak az egyébként erős spanyolokon. Akármit is mutatott az eredményjelző a végén, nem gondolom, hogy bárki is elcserélte volna a magyar sapkát másmilyenre” – összegzett Benczur Márton.

(Kiemelt képünkön: az U18-as fiúk öröme Forrás: World Aquatics)