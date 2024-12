Röplabda: meggyőző őszt produkáltak a nyíregyházi U20-as lányok

Az előző évadban is vereség nélkül jutott túl az alapszakaszon a Nyíregyháza U20-as leány röplabdacsapata, akkor egészen az országos bajnokság döntőjéig menetelt, amelynek bronzmeccsén három játszmában felülmúlta a Békéscsabát, így felállhatott a dobogó legalsó fokára. A jó kezdés ebben az évben is megvan, és ez Pampuch Csaba vezetőedzőt nem érte váratlanul.

,,A szezonkezdet számunkra mindig jól alakul, az ellenfelek ilyenkor jellemzően még nem veszik egészen komolyan a mérkőzéseket. Nálunk egyelőre mindenki egészséges, nincsenek sérülések, egyáltalán nem lepett meg tehát, hogy így indítottunk – kezdte értékelését a szakember az Utánpótlássportnak. – Egyértelműen a csapategységnek köszönhető a sikerességünk, nem tudnék egy-egy embert kiemelni a keretből.’’

Az együttes szép eredményeket ért el a közelmúltban, mégis némi hátrányból indul ellenfeleivel szemben.

A célunk természetesen ugyanaz, mint tavaly, bekerülni az országos döntőbe, és ott a legjobb eredményt elérni.

De nem egyszerű a helyzetünk, hiszen mi viszonylag szűk játékoskerettel dolgozunk. Bennünket jobban megérintenek az esetleges sérülések, mint a többi csapatot, amelyek más korosztályból, akár válogatott tapasztalattal büszkélkedő fiatalokat tudnak szerepeltetni.’’

Persze a nyíregyháziaknak is akadnak ifjú kiválóságaik, az együttesből négyen már be is mutatkoztak a felnőttélvonalban, az Extraligában.

Ezek a játékosok stabilitást, állandóságot hoznak a játékunkba, emellett biztonságot nyújtanak a fiatalabbaknak, akiket persze nagyon motivál társaik sikeressége, és ez kihozza belőlük a jobb teljesítményt, hiszen szeretnének ők is eljutni a felnőttcsapatig.

A legjobbjaink rutinosabbak, türelmesebbek, képesek higgadtabban játszani. Ha pedig valaki hibázik, annak lelki támaszt nyújtanak. Ezek az erények természetesen nem csak rájuk jellemzőek, a remek csapategység annak is köszönhető, hogy támogató közösség alakult ki a klubban.’’

Pampuch Csaba és korosztályos válogatott lánya, Gréta Forrás: Fatum-Nyíregyháza

A szakvezető arra a kérdésre, milyen kihívások elé állítja az a feladat, hogy a lánya, a csupán 14 éves, korosztályos válogatott, az előző idényben az U20-as és U17-es csapattal egyaránt bronzérmes Pampuch Gréta – akit idén a hazai szövetség (MRSZ) az év legjobb utánpótláskorú játékosának is megválasztott – szintén a csapat tagja, így felelt:

„Több edző van, akár magyar, akár külföldi, aki családi viszonyban áll valamelyik játékosával, előfordul, hogy még a válogatottban is együtt dolgoznak. Nem gondolom, hogy ennek problémát kellene okoznia, nálunk sincs különösebb jelentősége.

Sőt én inkább szigorúbban kezelem őt, mint a többieket.

A tréner az őszi szezonkezdetet így idézte fel:

,,Az első forduló előtt Romániában voltunk felkészülési tornán a felnőttekkel, ahová velünk tartott négy utánpótláskorú játékos is. Onnan hazaérkezve megvertük először a Békéscsabát aztán a Vasast is.”

A nyírségiek tehát gyakorlatilag egyetlen délután alatt elintézték a legnagyobb riválisokat, az angyalföldiek pedig a folytatásban hiába húzták be az összes hátralévő mérkőzésüket, már nem tudtak előzni. A Békéscsaba meg ugyanezen a játéknapon kikapott a Vasastól is, így hamar kiszállt az első helyért folytatott harcból.

,,Nincs teljes rálátásom az alsóbb korosztályokra, de biztos vagyok benne, hogy a sikereinknek nagy hatása van arra, hogy a városban még több fiatal érdeklődjön a röplabda iránt.

Azt látom, hogy sok gyerek jön, akit érdekel, és aztán meg is fog ez a sportág. A hazai mérkőzéseinken sok néző van, az egészen kicsik, az U12-esek is ott ülnek a lelátón

– tette hozzá a felnőttegyüttes másodedzői teendőit is ellátó Pampuch Csaba.

A Nyíregyháza U20-a csapata a százszázalékos mérleggel zárt alapszakaszt követően a középszakaszban bizonyíthat. A társaság ebben a szakaszban két mérkőzés után egy-egy győzelemmel és vereséggel az ötödik helyen áll. Ebben az esztendőben már nem rendeznek több fordulót, folytatás január 18-ától.

(Kiemelt kép forrása: Fatum-Nyíregyháza)