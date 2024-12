Jégkorong: tanulságos olaszországi túrán vannak túl az U17-esek

Az olaszországi Fondóban Négy Nemzet-tornán vett részt az U17-es jégkorong-válogatott. A magyar fiúk az olaszokat 4–1-re, a románokat 6–2-re győzték le, a spanyoloktól viszont 0–0 után hosszabbításban kaptak ki.

Az utóbbi, meglepő vereségről is beszélt a csapatot irányító Gröschl Tamása szövetségi honlapnak:

„A második és a harmadik meccsünk rendben volt, az egyik várakozáson felüli is lett, de az első, az finoman szólva sem úgy sikerült, ahogy terveztük – kezdte a szövetségi edző. – Ugyan a spanyol papíron gyengébb csapat, de most mindenki megtanulhatta, hogyan nem szabad lekezelni az ilyen mérkőzéseket, hogy mik azok a mentális, hozzáállásbeli hibák, amiket nem szabad elkövetni.

A képlet nagyon egyszerű: ha a gyengébb csapat ellen nem koncentrálsz, megéghetsz,

ha az erősebb ellen nem koncentrálsz, biztosan megégsz. Nem nézett ki jól a meccs, a srácok nem úgy dolgoztak, ahogy kellett volna, ez pedig nem fér bele egy válogatott működésébe, illetve senki életébe, ha profiként szeretne jégkorongozni. El kell ismerni, hogy a spanyolok összeszedetten játszottak, habár így is lövésfölényben voltunk, és öt-hat gólos győzelemnek kellett volna lennie az eredménynek.”

A folytatás már jobban sikerült. A második fordulóban a házigazda Olaszország ellen nemcsak megszerezték a vezetést a mieink, de végül hárommal nyertek, és a lendület kitartott az utolsó körre is, amikor a romániai válogatottat múlták felül néggyel.

„Az első mérkőzésből tanultunk, szembesítettük is a játékosokat azon problémákkal, amiket láttunk. Adtunk iránymutatást ahhoz is, hogy miként lehetünk sikeresek, és az Olaszország elleni rangadót úgy öt percet leszámítva végig domináltuk. A letámadásunk két-három gólt hozott, amihez nem is tehetség, hanem inkább erő és kitartás kell. A záró meccsen is akadt egy kis megingásunk, de aztán produkáltunk egy olyan negyven másodpercet, amivel sokkoltuk őket, innentől pedig szépen lehoztuk.

Megvannak a tanulságok, remélem, a srácok egyénileg is sokat tanultak.

