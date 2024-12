Jégkorong: az U16-osok kétszer is legyőzték a szlovénokat

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a második decemberi héten az U16-os jégkorong-válogatott két felkészülési mérkőzést is játszott a szlovén korosztályos együttessel, és előbb 7–0-s, utóbb 1–0-s győzelmet aratott.

Mihály Jenő szövetségi edző kiemelte, hogy a hangsúly ebben a korosztályban a tehetséggondozáson van.

„Jól álltunk bele a hétbe, az edzések is jó tempóba zajlottak. A szezonban most sikerült a legjobban a válogatottszünetünk. Az első két napon meghatároztuk a nagy képet és az alapelveinket, hogy hogyan akarunk játszani koronggal és korong nélkül, illetve emberelőnyben és emberhátrányban is. Mivel mindenki otthon a klubjában más játékrendszer alapján játszik, így fontos volt, hogy két-három edzés alatt átálljunk a válogatottban használt játékrendszerre.”

A szakvezető elégedett volt a szlovénok elleni két mérkőzéssel.

„A tábor célja az volt, hogy a megfelelő keretet válasszuk ki a két ünnep közti kassai tornára, illetve, hogy minden olyan játékost is lássunk ebben a környezetben, aki közel van jelenleg a korosztály legjobbaihoz. A másik fontos célunk a csapatszellem és a kohézió fejlesztése.

Büszkék vagyunk a teljesítményünkre, különösen az első mérkőzésen mutatott játékra, ott úgy hajtottunk mintha nem lenne holnap.

Az itt mutatott teljesítményünkre és csapategységünkre tudunk építeni. A két mérkőzést kapott gól nélkül sikerült zárnunk, a védekezésünk jól összeállt és a kapusaink is tartást adtak, amikor kellett.”

AZ U16-OS KERET:



Kapusok: Fűrész Bálint Attila (FEHA19), Soltész Bálint Sándor (DVTK JJSA), Soós Lóránt (ÚJA)

Hátvédek: Balázs Csaba (Kárpáti Farkasok), Dankó Barnabás (DVTK JJSA), Joó Bertalan (FEHA19), Karikás Botond (ÚJA), Kiss-Karasszon Ádám (BJA), Mádi Levente (FEHA19), Relja Brestovac (BJA), Séfer Milán (ÚJA), Szabó Gergő (ÚJA), Tóth Roland György (ÚJA)

Csatárok: Baróti Bence (ÚJA), Bilisics Csaba (ÚJA), Ekker Áron (FEHA19), Gál Benedek Mátyás (ÚJA), Gondos Dávid (ÚJA), Gödény Zalán (BJA), Kóródi Zalán Ferenc (BJA), Neszmélyi Hunor (OHA, osztrák), Rákosi Lázár (FEHA19), Rákosi Máté (FEHA19), Spisák Nándor (DVTK JJSA), Szabó Máté (ÚJA), Tóth Milán László (DVTK JJSA), Varga Mátyás (BJA), Vónya-Tolner Ákos (BJA)

