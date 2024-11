Jégkorong: kihirdették a válogatott bő keretét a bledi junior-vb-re

A divízió 1/A-s junior jégkorong-világbajnokság december 9-én kezdődik a szlovéniai Bledben, a magyar válogatott a házigazda mellett Dánia, Norvégia, Ausztria és Franciaország csapatával találkozik a tornán – tájékoztat a hazai szövetségi portál.

Ladányi Balázs szövetségi edző 32 fős bő keretet hirdetett, melyben helyet kapott

Horváth Alex, Nemes Márton és Szongoth Domán is

– mindhárom fiatal ott volt a felnőttválogatottban a Sárközy Emléktornán és a pozsonyi olimpiai selejtezőben.

„Mint mindig, most is izgatottan várjuk a közvetlen vébéfelkészülést és magát a világbajnokságot is.

A magyar virtussal szeretnénk a torna alatt bizonyítani, kúszni-mászni, és szebb eredményt elérni, mint egy éve, a minimális cél ezzel együtt a bentmaradás

– mondta Ladányi. – A decemberi szünet előtt mindig kicsit nehezebb tervezni, hiszen vannak klubok, amelyek nehezebben engedik el a játékosokat. Több erős juniorliga nem áll le ilyenkor, az A-csoportos vébéhez igazítják a versenynaptárt, az Erste Liga sem tart szünetet, és a keretünk jó pár tagja a felnőttmezőnyben bizonyít. Mindenesetre a munkát hétfőn, december másodikán elkezdjük, a tervek szerint a kijelölt keret minden tagjával. Egy kicsit nagyobb kerettel indulunk, szeretnénk versenyhelyzetet teremteni a játékosok között, hogy felkészüljünk arra is, ha esetleg sérülés miatt valaki nem állhat majd rendelkezésre a vébén."

A magyar juniorválogatott bő kerete a bledi vb-felkészülésre

Kapusok:

Király Olivér (OHA, kanadai), Kiss Dániel (Budapest Jégkorong Akadémia), Váradi András (Újpesti Jégkorong Akadémia)

Hátvédek:

Besenyei Botond (SaiPa, finn), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Franyó Krisztián (Újpesti Jégkorong Akadémia), Haranghy Bence (FTC-Telekom), Horváth Alex (HC Oceláři Třinec, cseh), Jurkovics Bence (Dunaújvárosi Acélbikák), Orosz Dominik (DVTK Jégkorong Akadémia), Rósa Levente (Újpesti Jégkorong Akadémia), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia), Szongoth Döme (ERC Ingolstadt, német), Vén Bendegúz (Södertalje SK, svéd)

Csatárok:

Antonijevic Aleksandar (FEHA19), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Hiezl Balázs (Pueblo Bulls, amerikai), Keresztes Zsombor (FEHA19), Laskawy Ferenc (Újpesti Jégkorong Akadémia), Lobenwein Bálint (Lake Forest Academy, amerikai), Lőczi Barnabás (Újpesti Jégkorong Akadémia), Mester Máté (Újpesti Jégkorong Akadémia), Mihalik Gergő (DEAC), Nemes Márton (Mora IK, svéd), Németh Zalán (FEHA19), Ravasz Csanád (Budapest Jégkorong Akadémia), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Schwartz Gergő (Vernal Oilers, amerikai), Szabó Rácz Maxim (Újpesti Jégkorong Akadémia), Szöllősi Csaba (FEHA19), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Tóth Péter (WB/Scranton Knights, amerikai)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)