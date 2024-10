Úszás: jövőre is lesz U23-as Európa-bajnokság

Sokáig kétséges volt, hogy az ötvenes medencében lezajlott múlt évi debütálás után megőrzi-e létjogosultságát az U23-as Eb, a LEN-utód European Aquatics minapi határozata azonban egyértelművé tette:

2025-ben is küzdhetnek Európa-bajnoki érmekért a 19 és 23 év közötti úszók, vagyis az ifi és felnőtt korosztályok közötti „átmeneti évjáratú” fiatalok.

Tavaly még egyértelműen kísérleti jelleggel írta ki a kontinentális szövetség a „mostoha korosztály” számára a sportág-históriainak számító - merthogy legelső - Európa-bajnokságát, amelynek 2023 augusztusában az ír főváros adott otthont, s ahová a bizonytalanságok dacára végül negyven ország küldött versenyzőket. Ott voltak a mieink is, noha ideig-óráig idehaza is akadtak ellenvetések a részvételt illetően, de aztán

Dublinban 11 fős magyar csapat indult, amely az éremtáblázaton a 14. helyen végzett a három ezüst és két bronz alkotta éremkollekciójával.

Összesen huszonnégy nemzet képviselői szereztek legalább egy medált, a legtöbbet a házigazda írek gyűjtöttek (6, 3, 0), mögöttük a britek lettek a másodikak (5, 4, 4), s a németek a harmadikak (5, 4, 2).

Hogy a LEN maga sem bízott teljesen a vadonatúj korosztályos viadal sikerében, egyebek mellett jelezte az Eb „nemzetközösítése”: Dublinban külön engedéllyel indulhattak az Egyesült Államok és a Dél-afrikai Köztársaság versenyzői is (noha eredményük értelemszerűen nem számított be az Eb-sorrendbe). Az Európán kívüliek felettébb jól szerepeltek, s ahogyan tavalyi beszámolónkban is felhívtuk rá a figyelmet: a nyitónapon az első magyar érmet, a bronzot kiharcoló Jászó Ádám úgy lett végső soron harmadik 200 háton, hogy négyen is előtte végeztek, ám ketten „idegennek” számítottak, hiszen egy amerikai és egy dél-afrikai is bekerült a nálánál gyorsabb kvartett tagjai közé. Emlékeztetőül: Zombori Gábor 200 és 400 vegyesen, Ugrai Panna pedig 100 gyorson lett második, s Jászóhoz hasonlóan harmadikként végzett Nyirádi Réka is, aki 200 háton állhatott fel a dobogó alsó fokára.

Hogy a 2025-ös Eb-n kik indulnak, most még nem lehet tudni, az viszont eldőlt, hogy a házigazda Szlovákia lesz, amely első ízben látja vendégül a kontinens legjobb utánpótláskorú úszóit. Ráadásul kétszeresen is debütáns lesz:

a főváros, Pozsony melletti Samorin – magyarul Somorja - olimpiai edzőközpontjában zajlik majd a második U23-as Európa-bajnokság június 26. és 28. között, majd ugyanitt rendezik meg néhány nappal később, egészen pontosan július 1.-től 6.-ig az ifjúságiak Eb-jét.

A 23 éven aluliak kontinenstalálkozója ugyanúgy háromnapos lesz, mint volt a 2023-as írországi rendezvény, vagyis újfent sűrített program vár az egyelőre ismeretlen résztvevőkre.

(Kiemelt képünkön: Jászó Ádám nyerte az első magyar U23-as Eb-érmet Dublinban Fotó: Magyar Úszó Szövetség)