Triatlon: nem csak szólam a sportági jelszó: mindig magasabbra!

Az utóbbi évek eredményei alapján a triatlon is felkerült a magyarországi korosztályos sikersportok – amúgy nem rövid – listájára. Fiataljaink folyamatosan remekelnek, nemzetközi szinten a legjobbak közé tartoznak, ráadásul az idén még a korábbi produkciókat is sikerült túlszárnyalni: a junior Európa-bajnokságon a 16 esztendős Szalai Fanni – elsőéves ifjúságiként! – aranyérmes lett, majd az ifjúsági Eb-n Szűcs András végzett a harmadik helyen. A kevésbé rangos versenyeken sem lassítottak a mieink, a junior Európa-kupa-sorozatban szintén eredményesek voltak, mi több, a korosztály Európa-ranglistáján hazánk megvédte első helyét. Az októberi utánpótlás-világbajnokságon pedig felkerült a pont az i-re: az U23-asok között Horváth Karol arany-, Kiss Gergely bronzérmet ünnepelt, a juniorok mezőnyében a már említett Szalai hajszállal maradt le a győzelemről, a mixváltó pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Ennyire sikeres vébénk még soha nem volt, az öt számból négyben is érmet szereztünk. Száraz szemmel nem is lehetett végig nézni mindazt, amit a fiatalok bemutattak. Keresgéltem is, hol tudnék napszemüveget venni, hogy eltakarjam a könnyeimet…

– mondta Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője az Utánpótlássportnak.

A győzelme után Horváth Karol azt nyilatkozta, tökéletes versenyt futott. Ezzel a szakvezető is egyetért.

Az U23-as világbajnok Horváth Karol a célban Forrás: World Triathlon

„Annyira sűrű és kiegyenlített a mezőny, hogy csak hibátlan pályával lehet a csúcsra jutni. Alapfeltétel a tisztességes felkészülés, de a verseny napján is mindennek klappolnia kell – Karol esetében ez is teljesült Spanyolországban. A többiek is kihozták magukból a maximumot, óriási élmény volt ezt látni.Sorra állítottak meg minket a külföldi edzők, hogy gratuláljanak a sikereinkhez, és tényleg szinte hihetetlen, amit a csapat bemutatott.Muszáj kitérnem a klubedzőinkre is, akik a hétköznapokban kiváló munkát végeznek, és akik nélkül ezek a diadalok nem születtek volna meg. Az pedig külön öröm, hogy a versenyt otthonról figyelő fiatal versenyzők közül sokan jelezték: végig szurkoltak világbajnoki résztvevő társaiknak, és motiválja őket mindaz, ami Spanyolországban történt. Vagyis ebből a teljesítményből a teljes magyar triatlon profitálhat. A mostani évünk megint nagyon eredményes volt, így folytatódott a sorozat, és újra sikerült túlszárnyalni az előző esztendőben nyújtottakat. Ez persze nem tarthat örökké, de

a tendencia nyomós okot ad az optimizmusra a jövővel kapcsolatban. Egy biztos: ott vagyunk a sportág legerősebb nemzetei között.

A triatlonsport hazai emelkedését a sportági szövetség elnöke, Kindl Gábor is boldogan konstatálja.

„Számos olyan klubot találunk, amelyet karizmatikus, elhivatott, korábban szintén eredményes triatlonversenyző vezet. A legfontosabb feladatunk az, hogy a műhelymunka nyugodt körülmények között, anyagi biztonságban folytatódhasson, hiszen ez az alapfeltétele a sikereknek. Ezek hozadéka, hogy a fiataloknak vonzóvá teszi a triatlont: a helyszínen és otthon, a képernyő előtt ülve is rengetegen szurkoltak a vébén szereplőknek. Érzékeljük a folyamatos emelkedést az új versenyzők számában, ráadásul óriási az amatőrbázis is, amely összefonódik az élsporttal. Két éve hirdette meg az államtitkárság a sportágspecifikus támogatási rendszert, melynek lényege, hogy nemcsak olimpiai érmekben mérik az adott sportág sikerességét, hanem több különböző faktort is figyelembe vesznek. Ilyen például a tömegbázis mérete vagy az utánpótlás sikeressége – és mi ezekben a mutatókban nagyon jól állunk.Nem mellékes, hogy aki a felnőttek között a legjobbak közé jut, anyagilag is profitál az eredményeiből, nekünk pedig támogatnunk kell a fiataljainkat, hogy továbbra is a megfelelő úton haladjanak a felnőttkori sikerek eléréséhez.

A 2028-as olimpián kiemelkedően szeretnénk szerepelni,

és még egyszer biztosan nem követjük el azt a szakmai hibát, hogy a mixváltónk – ahogyan az Párizs előtt történt – lemaradjon a játékokról.”

(Kiemelt képünkön balról: Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke és a korosztályos vb-bronzérmes mixváltó tagjai (Kiss Gergely, Szalai Fanni, Kropkó Márta, Dobi Gergő) Forrás: MTSZ)