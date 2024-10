Sportlövészet: Jákó Miriam a junior-világbajnoki dobogó tetejére ért

A nemrégiben Peru fővárosában, Limában rendezett junior sportlövő-világbajnokságon az egyetlen magyar aranyérmet Jákó Miriam érdemelte ki. A zsombói Cél-Tudat SE 20 éves kiválósága

az 50 méteres pisztolyos versenyszámban 546 körös korosztályos világcsúccsal győzött.

„A világbajnokságon öt versenyszámban indultam, és előzetesen nem ötven méteren láttam a legnagyobb esélyt az éremszerzésre – mondja. – Ezt a számot a kéthetes vébé végén lőttük, és addig nagyon kevés választott el a kimagasló eredményektől. Például huszonöt méteren egy hellyel maradtam le a dobogóról, légpisztollyal tíz méteren pedig hajszálon múlt a döntő. Ezek után az ötven méteres győzelmem különleges öröm volt,

mert mégiscsak megkaptam a jutalmat az elmúlt hónapokban végzett munkámért.

A sportlövő több számot is nevezhet kedvencének, de az ötven méter valóban nagyon kedves a szívemnek. Nyugodt, de egyben nagyon nehéz szám, amelyben nem a pisztolyon vagy a lőszeren múlik a siker, hanem csak rajtad. Ezért sem lövik sokan, meg azért sem, mert már nem szerepel az olimpiai műsorban. Én persze örülnék neki, ha visszakerülne a programba, még ha csak mix formájában is.”

Jákó Miriam arannyal tért haza a perui junior-világbajnokságról Forrás: MSSZ

Miriam elsőszámú felkészítője az édesapja, Jákó Csaba, aki a 2010-es évek elején többedmagával a Szeged melletti községben, a hozzávetőleg 3300 főt számláló Zsombón alakított ki lőteret és hozott létre rövid idő alatt sikeres nevelőegyesületet.

„Amikor Zsombón elkezdtem lőni, bizony kellett némi képzelőerő ahhoz, hogy egyszer Eb-kről, vébékről szállítok majd érmeket. De az ember, ha elhiszi magáról, hogy képes elérni a céljait, akkor kitartással és sok munkával bármi megvalósulhat.

Ma már hajlamos vagyok természetesnek venni a sikereket, de ha jobban belegondolok az eddigi pályafutásomba, akkor pozitív értelemben lepődök meg magamon.

Gyerekként a kis jegyzetfüzetembe már leírtam, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, igaz, akkor még puskával terveztem. Az idén többször is kevés hiányzott ahhoz, hogy kvótát szerezzek Párizsba, de még fiatal vagyok, így nem lehetek elégedetlen. Egyre több értékes tapasztalatot szerzek a felnőttek között, és bízom benne, hogy azokat a legjobbkor tudom majd kamatoztatni. A fejlődésemet folyamatosnak látom és remek csapat áll mögöttem. Édesapám elsősorban puskás szakember, mellette többen segítenek, így a lövészetem sok részletből lett összerakva.”

Miriam felkészítéséhez mások mellett Győrik Csaba, Nagy László, Nemes Adrienn és Pál-Plichta Györgyi is hozzájárult tudásával. A „civilben” a Budapesti Műszaki Egyetem mechatronikai mérnöki szakán tanuló sportlövő még a következő esztendőben is szerepelhet a juniorok között.

„Az elmúlt egy-két évben a tanulásra is jelentős energiát fordítottam, és előfordult, hogy ez a lövészettől vette el az időt. Csak mostanra jutottam el odáig, hogy az egyetemet jól össze tudom hangolni a sporttal. Az utolsó juniorévemben még szeretnék a korosztályos versenyeken is ott lenni, de úgy érzem, hogy már a felnőttek között is mindinkább megállom a helyemet. Innentől természetesen a 2028-as olimpia kerül a célkeresztbe, de elsősorban nem azért járok folyamatosan a lőtérre, mert ott akarok lenni Los Angeles-ben. Hanem mert jólesik, és szeretem csinálni.”

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)