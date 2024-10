A jővő sztárjai: Tamás Botond, Tibolya Péter

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban olyan ígéretes, fiatal sportolókkal beszélgetünk, akik eddigi teljesítményükkel felhívták magukra a figyelmet, és minden esélyük megvan arra, hogy idővel a felnőttek között is kitűnő eredményeket érjenek el.

Az Utanpotlassport.hu által készített – és az UP Sport podcastcsatornáján meghallgatható – sorozat első részének vendége Tamás Botond, az UTE 19 éves, korosztályos világ- és Európa-bajnok öttusázója, valamint felkészítője, a versenyzőként maga is vb- és Eb-győztes Tibolya Péter, az UTE öttusaszakosztályának vezetője, aki az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője is.

A Budai Zoltán által készített beszélgetésből megtudhatjuk, hogy miként indult a reménység pályafutása;

mi vezetett a korosztályos világ- és Európa-bajnoki címekig;

hogyan sikerült a lovaglásról az akadályversenyre váltás és miért éppen egy magyar bajnoki éremhez fűződik a sokra hivatott sportoló legkedvesebb emléke.

A podcast elérhető ITT

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond és Tibolya Péter az UP Sport stúdiójában Fotó: Máj Tamás)