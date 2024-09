Öttusa: az akadály a lehetőség Balogh Gábor szerint

Kitűnően szerepeltek a magyar lányok a múlt héten a portugáliai Caldas da Rainha városában rendezett U17-es öttusa-világbajnokság egyéni döntőjében. Rajncsák Diána vívásban és az akadálypályán is a legjobbak közé tartozott, jól úszott, a záró, kombinált számot pedig a második helyről kezdte meg, majd pozícióját megőrizve ezüstérmet szerzett. Herbák Hanna 9., Turbucz Ivola 10., míg Tajta Sára 20. lett. Az eredményeknek köszönhetően a Rajncsák, Herbák, Turbucz hármas csapatban ezüstöt érdemelt ki, míg Bágyi Emese és Darányi Zora leány-, valamint Turbucz és Szécsi Nemere vegyes váltója bronzot nyert. A fiúk között Szécsi Nemere bizonyult a legjobb magyar versenyzőnek, ám ahogyan a korosztály Európa-bajnokságán, ezúttal is egyetlen hellyel lemaradt a dobogóról, negyedik lett.

Rajncsák Diána U17-es vb-ezüstöt nyert egyéniben Forrás: UIPM

A hazai öttusa-utánpótlás az idén is figyelemre méltó eredményeket ér el a világversenyein.

A junior-világbajnokság mellett négy korosztály (junior, U19, U17, U15) kontinensviadalát is megrendezték a mögöttünk hagyott nyáron, és

az ezeken a seregszemléken kiosztott nyolc egyéni aranyéremből öt magyar ígéret nyakába került.

A juniorok mezőnyében Tamás Botond, az U19-esek között Zemán Zóra és Marschall Attila, az U15-ösöknél Balzsay Jázmin, valamint Kántor Benedek lett kontinenselső. Ráadásul az U17-es Eb-n Tajta Sára ezüstöt, Turbucz Ivola bronzot, az U19-esen pedig Mészáros Emma ugyancsak ezüstöt érdemelt ki. És akkor még nem esett szó a váltóban és csapatban elért bajnoki címekről, dobogós helyezésekről.

Tamás Botond a juniorok között nyert Európa-bajnokságot FORRÁS: UIPM

A korosztályos világeseményeken tavaly óta már a lovaglás helyett az OCR elnevezésű akadályversenyben mérik össze tudásukat a fiatalok. A reménységeink eredményei ebben a versenyszámban is biztatóak, ám a hazai sportági szövetség elnöke, Balogh Gábor szerint van hová fejlődni.

„Fiataljaink dicséretesen szerepeltek eddigi korosztályos világversenyeken, csupán a juniorok világbajnokságon nyújtott teljesítménye után lehet hiányérzetünk, ott a tizenharmadik hely volt a legjobb eredményünk – mondja a versenyzőként két egyéni világbajnoki címig és olimpiai ezüstig jutó sportvezető. – A juniorok azért is részesülnek kiemelt figyelemben, mert ők már a felnőttversenyzés küszöbén állnak, és akik ebben a korosztályban szépen teljesítenek, azok néhány év múlva jó eséllyel képesek odaérni a felnőttek között is az élmezőnybe. Az utánpótlásunk egyébként mindig is erős volt az Eb-ken, vébéken, és hogy most is van sikerélményben részük a gyerekeknek, az a klubokban folyó munkát dicséri. A juniorok és a náluk fiatalabbak már második éve versenyeznek az akadálypályán is. Bár azt nem állítom, hogy nagy lemaradásban vagyunk egyes országokhoz képest, a közvetlen élmezőnyhöz sem tartozunk. Van elképzelésem arról, hogy ezen miként változtathatnánk, és egy szakmai stábbal folyamatosan egyeztetünk is ez ügyben. Egy olyan magasan jegyzett OCR-szakemberre van szükségünk, aki a képzéstől a versenyfelkészülésig érti és átlátja a munkát. Az elkövetkezendő időszakban is a tehetséggondozás lesz az egyik legfontosabb feladatunk. Sajnos kevés klub van, amely profi szinten foglalkozik az öttusával, de talán ebben a sportágban nem is elvárható, hogy ennél sokkal több legyen.

Inkább olyan szakosztályok elindítását szorgalmazzuk, melyekben két- vagy háromtusázhatnak a gyerekek, akik aztán ha korban odaérnek, akkor továbbkerülhetnek nagyobb egyesületekbe.

Valódi bázisnak csak néhány klub nevezheti magát, hiszen az öttusának igen nagy infrastrukturális igénye van, és az öt sportágas minőségi felkészüléshez nem egyszerű megteremteni az ideális körülményeket.”

Balogh Gábor Forrás: MÖSZ

Az elnök szerint most olyan időszakot él a sportág, amelyben sok gyereket meg tudnak szólítani.

„Nem örülünk a lovaglás leváltásának, de az akadálysporttal lehetőséget kaptunk a tömegbázis szélesítésére, hiszen az OCR nagyon népszerű a fiatalok körében. És az sem titok, hogy Gulyás Michelle olimpiai bajnoki címét is szeretnénk használni – a szó pozitív értelmében. Michelle sikere után számos gyerek érdeklődik az öttusa iránt, mi pedig azt szeretnénk, hogy ezek a növendékek ne csak kedvet kapjanak, hanem el is jöjjenek edzésre, és sokáig benne maradjanak a sportágban.”

(Kiemelt képünkön: Zemán Zóra az U17-es Eb-n bizonyult legyőzhetetlennek FORRÁS: UIPM)