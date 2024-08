Vízilabda: kezdődik az U19-es lányok zágrábi Európa-bajnoksága

Szombaton elstartol az U19-es leány vízilabda Európa-bajnokság Zágrábban, ahol a magyarok vasárnap játsszák első meccsüket a házigazda horvátokkal, majd a görögökkel és a franciákkal találkoznak a csoportjukban.

A csapatot az a Benczur Márton irányítja a kontinensviadalon, aki tavaly a portugáliai Coimbrában világbajnoki címig vezette az U20-asokat.

Abból a csapatból hatan is tagjai a mostani U19-es keretnek Golopencza Szonja, Hajdú Kata, Kardos Laura, Mácsai Eszter, Tiba Panna és Varró Eszter személyében.

Érdekesség, hogy kimondottan a 2005-ös korosztály számára még nem rendeztek eddig világversenyt, tehát az évjárat képviselői eddig csak az idősebbek között tudták magukat megmutatni Eb-n és vb-n.

Benczur Márton irányítja az U19-es lányokat az Eb-n Forrás: MVLSZ

„Azzal együtt, hogy a 2005-ösök még nem jártak külön a saját korosztályuk világversenyén, látnunk kell, ebben az évben is erős csapatunk lesz a 2006-osokkal, valamint a 2007-esekkel kiegészülve, és

várhatóan ezen az Eb-n is az éremért fogunk harcolni.

A tavalyi világbajnoki cím nagyon szép emlék, de ezzel már nem kell foglalkoznia senkinek, aki részese volt annak a sikernek, hiszen ez idén egyik meccsen sem jelent előnyt” – mondta Benczur a felkészülés során, és kiemelte, hogy a magyar csapat az Európa-bajnokságon mozgékonyságban, sebességben és gondolkodásban szeretné felülmúlni az ellenfeleit.

„Az ész használata nagyon fontos, nálunk ez hozzátartozik a magyar vízilabda tradíciójához, kultúrájához. Ezt van, amikor zsiványságnak, csibészségnek hívjuk, de nevezhetjük játékintelligenciának vagy kreativitásnak is. Egy világversenyen mindig sokat számít a tapasztalat is. A válogatott ezen a téren is jól áll, hiszen többen már negyedik vagy ötödik világeseményükre készülnek, a csapatban pedig vannak magyar bajnokok, nemzetközi és hazai kupagyőztesek. A klubokban jó munkát végeznek az edzők, így bizakodva várjuk az Eb-t.”

Golopencza Szonja stabil védekezésben bízik Forrás: MVLSZ

A válogatott kapusa, Golopencza Szonja is újabb remekül alakuló tornában reménykedik.

„A legnagyobb erősségünk, hogy

rendkívül összetartó a csapatunk.

Ez már a felkészülés elején is érződött. Arra törekszünk majd Zágrábban, hogy a védekezésünk legyen a legstabilabb. A támadásoktól nem tartunk, mert számos kiváló lövőjátékosunk van.”

A válogatott Eb-kerete

Batizi Emese, Golopencza Szonja, Gulyás-Oldal Emma, Hajdú Kata, Horváth Luca, Horváth Zsófi, Kardos Dominika, Kardos Laura, Lendvay Zoé, Mácsai Eszter, Pogonyi Bíbor, Sóti Lili, Tiba Panna, Torma Luca, Varró Eszter



Az Eb menetrendje (csoportkör)

Augusztus 25.

17.30 Magyarország–Horvátország

Augusztus 26.

10.30 Magyarország–Görögország

Augusztus 27.

16.00 Magyarország–Franciaország

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)