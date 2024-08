Kiss Lenke: Csakis pozitív üzenettel lehet motiválni a gyerekeket

Azt látni kell, hogy minden generációval másképpen kell bánni, és ami húsz-harminc évvel ezelőtt még hatékony eszköz volt a gyerekek motiválására, manapság már korántsem az. Sőt ez a folyamat már olyannyira felgyorsult, hogy edzőként az ember azon kapja magát: akár az öt-tíz évvel ezelőtti módszereket is újra kell gondolnia. A mi egyesületünkben jelenleg olyan edzők dolgoznak, akik korábban egytől egyig a játékosaim voltak, szóval ők is az általam képviselt filozófiát vallják, ami alapvetően megkönnyíti a mindennapi munkát. Ugyanakkor az edzőkkel beszélgetve rendszeresen azzal szembesülök, hogy

a fiatalok többségében nincs meg a szükséges ambíció, ami elengedhetetlen a fejlődéshez a versenysportban.

Ráadásul nagyon nehéz is őket bármilyen eszközzel kimozdítani ebből az állapotból, és felébreszteni bennük a becsvágyat.

Ugyanakkor tapasztalt edzőként pontosan tudjuk, milyen praktikákkal lehet ezen a helyzeten javítani. Erre az elsődleges eszköz a kommunikáció. Rengeteget szoktam beszélgetni a kislányokkal, és igyekszem segíteni nekik, ha bármilyen problémájuk akad. Egyébként azt tartom az egyik legnagyobb gondnak, hogy

a mai gyerekekkel keveset beszélgetnek, pedig ha az ember veszi a fáradtságot, és meghallgatja őket, foglalkozik velük, óriási előrelépést lehet elérni náluk.

Szintén segíthet, hogy olyan típusú gyakorlatokat kell végeztetni az edzéseken, amelyekben sikerélményhez juthatnak, és valóban motivációt meríthetnek belőlük. Ösztönözni szeretnénk a fiatalokat arra, hogy a legjobbak akarjanak lenni, mutassák meg magukat, tegyék bele munkát minden egyes feladatba, mert ez eredménnyel fog párosulni. És ilyen módon át tudjuk segíteni mindazokat a nehéz időszakokon, akikben ott buzog az ambíció, de bizonytalanok magukban. Hiszen a pozitív élmények mellett időnként természetesen kudarcélményekben, vereségekben is részük van a játékosoknak, és azokat szintén meg kell tanulniuk feldolgozni.

Ami számomra furcsa, hogy

amíg régebben egy-egy elveszített rangadó után a lányok egytől egyig sírtak, és úgy kellett lelket önteni beléjük, addig manapság a többség villámgyorsan túllép a vereségeken.

Ezt a kicsit talán apatikusnak is nevezhető hozzáállást rendkívül aggasztó jelnek tartom, mert szerintem, ha az ember tényleg mindent megtesz a győzelem érdekében, és mégis kudarcot vall, akkor az természetszerűleg bántja, vagyis lelkileg megviseli, ha kikap. Igaz, még most is látok olyan gyerekeket, akik így reagálnak egy-egy vereségre, de sajnos egyre kevesebbet.

Ahogyan a motiváltság előidézésében, a vereségek feldolgozása során is kizárólag a pozitív megközelítés, az empátia vezet jóra, mert a korholással az edző csak rontani fog a helyzeten. Egy-egy „pofon” – akár váratlanul nagy vereség – után első körben meg kell vizsgálni, mi vezetett a kudarchoz: vajon azért kaptunk-e ki, mert az ellenfél jobb volt nálunk vagy alapvetően a mi csapatunk játszott jócskán a tudása alatt? Két teljesen eltérő esetről beszélünk, de mindkettőt pozitív üzenetté lehet formálni.

Az első esetben például ezt tudja mondani az edző a játékosainak:

Látjátok, itt tartanak ők, most ennyivel jobbak nálunk. Dolgoznunk kell tovább, hogy legközelebb csak tíz ponttal kapjunk ki tőlük, a harmadik meccsen pedig már játsszunk velük egál meccset!

Tehát ezt a helyzetet ilyenkor valóban át lehet fordítani a fejekben, és az edzésmunkában ösztönző módszerként lehet használni. A második esetben viszont, azaz ha a játékosok elmaradtak attól, ami elvárható lenne a képességeik alapján, az edzőnek muszáj a probléma mélyére ásnia, hogy kiderítse: fizikális vagy mentális tényezők okozták-e a gondot? És, ha arra van szükség, leszűrve a tapasztalatokat, változtatni kell a felkészülési terven.

Saját példából tudok kiindulni: amikor az én játékosaim az adott mérkőzésen a tudásuk alatt teljesítettek, a meccs után kikértem az ő véleményüket is, vagyis közösen értékeltük a történteket. Ők is elmondták, mit gondolnak a saját teljesítményükről,

sőt akár velem szemben is megfogalmaztak jogos és építő kritikát.

Így tudtunk aztán közösen fejlődni.

Sokféle eszköz van az edző kezében, amikor a gyerekekkel foglalkozik, de meggyőződésem szerint a legfontosabb a nyílt és őszinte kommunikáció.

Kiss Lenke

A Kiss Lenke Kosárlabda Akadémia alapítója, elnöke

(Kiemelt képet készítette: Mirkó István/Magyar Nemzet)