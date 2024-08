Kézi: a dánokat is legyőzte a magyar válogatott az U18-as leány-vb-n

A Kínában zajló ifjúsági (U18-as) leány kézilabda-világbajnokság középdöntőszakasztát a dán csapat ellen zárta kedd délután a magyar válogatott, amely az első négy mérkőzését egyaránt megnyerte a tornán, a hétfői, Kína elleni sikerrel pedig

bebiztosította a helyét a negyeddöntőben.

A középdöntőben a mérkőzés előtt a magyarokhoz hasonlóan négy ponttal álló dánok ellen így egyetlen kérdés maradt, hogy melyik együttes kvalifikálja magát a középdöntőcsoport első helyezettjeként a legjobb nyolc közé.

Rangadóhoz méltó volt a meccs menete: a játék hullámzó képet mutatott, többször is változott az előnyben lévő csapat kiléte, három gólos különbség pedig csak egyszer alakult ki, a dánok javára, de azt percek alatt eltüntette a Bohus Beáta szövetségi edző által irányított együttes. A félidő utolsó percében, 13–13-nál a magyar lányoknak több lehetőségük is volt a vezetés újbóli megszerzésére, ám vagy a kapufa, vagy a dán kapus állta a labda útját, az északiak pedig még egyszer rohamozhattak, aminek időntúli hétméteres lett az eredménye, amit be is dobtak (13–14).

A második játékrészben sem változott nagyot a játék képe, igaz, bő tíz percet kellett várni, hogy újra magyar vezetést jegyezhessünk fel. Onnantól kezdve viszont már csak egyszer sikerült az ellenfélnek egyenlíteni: a hajrában mínusz háromról még visszakapaszkodtak, a vezetést viszont nem tudták átvenni, Lukács Boglárka 26–25-ös előnynél fél perccel a vége előtt pedig lövést védett, így Kriston Kíra bebiztosíthatta a sikert.

A magyarok a 27–25-ös győzelemmel továbbra is százszázalékosak,

elsőként jutottak tovább az alap- és a középdöntőcsoportjukból is, és jó formában várhatják a csütörtöki, Szerbia elleni negyeddöntőt.

Ifjúsági leány kézilabda-világbajnokság, Kína

Középdöntő, 2. forduló:

Magyarország–Dánia 27–25 (13–14)



A találkozó jegyzőkönyve



A magyar ifjúsági leányválogatott kerete:

Kapusok: Grebenár Réka (NEKA), Lukács Boglárka (Bajnok DSE Nemesvámos), Majoros Gréta (PC Trade Szegedi NKE)

Jobbszélsők: Papp Dorka (Ferencvárosi TC), Varga Dalma (Győri ETO KC)

Jobbátlövők: Fazekas Virág (NEKA), Kriston Kíra (NEKA)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (NEKA), Pálmai Liza (NEKA), Rédecsi Polett (Győri ETO KC)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Szép Nóra Viktória (Moyra-Budaörs Handball)

Balátlövők: Balogh Veronika (Ferencvárosi TC), Kacsó Noémi (Praktiker-Vác), Szeibert Anna (Ferencvárosi TC), Vári Arina (Győri ETO KC)

(kiemelt képünkön: Papp Dorka öröme Forrás: IHF/kolektiff/Nebojsa Tejic)