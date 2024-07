Súlyemelés: Gulyás Milán csúcsot emelt a junior ob-n

Tizenöt évesen, a magyar súlyemelés friss serdülő Európa-bajnokaként próbálta ki magát a több esztendővel idősebbek között a hétvégi junior ob-n Gulyás Milán, aki úgy lett harmadik idehaza a 81 kilósok között, hogy kategóriájában korosztályos országos csúcsot döntött.

A békéscsabai tehetség – az olimpiai negyedik Bökfi János tanítványa – júniusban tette le névjegyét a sportágban,

amikor is az U15-ösöknél aranyérmes lett a korosztály görögországi kontinensbajnokságán.

Szalonikiben szakításban és lökésben is hibátlanul versenyezve teljesített 117, illetve 143 kilogrammot, előbbi és az összetettbeli 260 kg pedig egyaránt új magyar korosztályos rekordot, és három Eb-elsőséget ért. A szerencsi juniorbajnokságon bevallottan azért is indult el, hogy felmérje, mire jó jelenlegi tudása az egy korosztállyal idősebbek mezőnyében. Az első fogásnemben 112 kilóig jutott, összetettben pedig 256-ig úgy, hogy lökésben viszont 144 kilogrammot teljesített, újabb serdülőcsúcsot produkálva. Mutatványa a bajnoki sorrendben végül is a harmadik helyhez volt elég, miután a súlycsoport két jeles képviselője, a 2004-es születésű, és a bajnoki címet megszerző Újvári Lajos 274, az ezüstérmes, 2005-ös évjáratú tatabányai Stavarsz Ádám pedig 273 kg-ig jutott. Őket kell utolérnie a 2009-es Gulyás Milánnak, ha idehaza is kategóriájában a legjobb akar lenni, márpedig ez a célja.

A 81 kilósok az egész ob legeredményesebbjei közé tartoztak, a prímet azonban a jó ideje alig versenyző, az erősebb nem súlyemelő-utánpótlásának elmúlt évekbeli meghatározó alakja, Fekécs Szilárd vitte. A Tatabánya 20 éves képviselője szakításban 130-as kezdősúlyán ragadt,

lökésben viszont kivágta a rezet: a 160 és a 170 után a 175 kilóval is elbánt, országos juniorrekordot elérve.

És persze övé lett a 89 kg bajnoki titulusa. Amúgy pedig teljessé vált a családi öröm, hiszen Szilárd mindkét öccse, Noel és Gergő is győzött súlycsoportjában.

A lányoknál is rendre a papírforma érvényesült, vagyis az esélyeknek megfelelően biztosan nyert – tegyük azonban hozzá: akárcsak a fiúknál, náluk is többnyire konkurencia hiányában – Kecskés Karina és Füzesi Anna is.

A 2024-es juniorbajnokok:

fiúk:

55 kg: Kis-Törő Péter (Ózdi SFC) 131 (58, 73)

61 kg: Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) 206 (90, 116)

67 kg: Bunász Gábor (REAC) 238 (107, 131)

73 kg: Fekécs Gergő (Békéscsabai SSZSE) 246 (101, 145)

81 kg: Újvári Lajos (Testvériség-Újpalota SE) 274 (120, 154)

89 kg: Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 305 (130, 175)

96 kg: Zsédely Szabolcs (Vállalkozók SE) 285 (125, 160)

102 kg: Antal Botond (Pécsi SE) 237 (105, 132)

109 kg: Varga Martin (ZTE Súlyemelő Klub) 235 (101, 134)

+109 kg: Mánomics Gergő (Vállalkozók SE) 287 (127, 160)

lányok:

45 kg: Gercsák Enikő (FISZEJ SE) 96 (43, 53)

49 kg: Ari Éva (Vállalkozók SE) 126 (56, 71)

55 kg: Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 140 (63, 77)

59 kg: Kecskés Karina (FISZEJ SE) 160 (70, 90)

64 kg: Keresztes Dóra (Győri Atlétikai Club) 150 (65, 85)

71 kg: Füzesi Anna (Nyíregyházi VSC) 180 (83, 97)

76 kg: Molnár Kinga (Haladás VSE) 142 (57,85)

81 kg: Fábián Léna (Szerencs VSE) 175 (75, 100)

87 kg: Mórocz Noémi (Békéscsabai SSZSE) 143 (63, 80)

+87 kg: Nagy Korina (Vállalkozók SE) 139 (59, 80)

(Kiemelt képünkön: A serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán a juniorok közt is kipróbálta magát Forrás: Békéscsabai SSZSE)