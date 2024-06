Vízilabda: „Szeretnénk, hogy a lányok elérjék a céljaikat”

Mint arról beszámoltunk, Áts Bertalan az UVSE leány ifjúsági vízilabdacsapatának trénere nyerte el a A hónap utánpótlásedzője májusi díját. Az UVSE női vízilabdaszakágának szakmai igazgatójaként is tevékenykedő szakember az után kapta meg az elismerést, hogy csapata a legutóbbi idényben veretlen maradt, sőt a korosztályban több mint három éve nem talált legyőzőre.

Az UVSE májusban a bajnoki nyolcas fináléban magabiztosan hozta a meccseit, és az újabb aranyért az Egert múlta felül 21–10-re.

„Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj – mondta Áts Bertalan portálunknak. – Már húsz éve dolgozom utánpótlásedzőként, és az egyesületemen belül rengeteg dicséretet, kitüntetést kaptam, de országos szinten ez az eddigi legnagyobb elismerésem.

Az utánpótlás-nevelésben mindig is azt gondoltam az egyik legfontosabbnak, hogy a gyerekek őszintén szeressék a vízilabdát.

Legyen kedvük edzésre járni, élvezzék a mérkőzéseket, napról napra fejlődjenek, és testileg, valamint lelkileg is egészséges sportemberré váljanak. Mindehhez pedig elengedhetetlen a jó hangulatú, támogató baráti közeg. Amikor az UVSE 2008-ban megalakult, már akkor is arra törekedtünk, hogy ne csak csapatokat építsünk, hanem egy nagy családot is, amelyben az edzők szívvel-lélekkel nevelik a gyerekeket.”

Áts Bertalan mindig nagy átéléssel irányítja az UVSE-s lányokat Fotó: Palágyi Barbara

Az egykori kiváló kapus még a sikeres, aktív játékos-pályafutása közben, 23 évesen kezdett edzősködni. Kezdetben négy korosztályban az UTE tizenkét leányjátékosával foglalkozott; ebben a csapatban szerepelt az akkor 12 éves Keszthelyi Rita, a válogatott jelenlegi csapatkapitánya is. Az együttes az első edzőmérkőzését 18 góllal veszítette el a Honvéd ellen, négy évvel később azonban a klub megszerezte az első leány ifjúsági bajnoki címét. Az azóta eltelt bő másfél évtizedben 11 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem az ificsapat bajnoki mérlege. A serdülők – akikkel a tréner az ifik mellett ugyanúgy foglalkozott – hasonlóan sikeresen teljesítenek.

„Bennem elsősorban nem a sikerek tartják életben a lelkesedést, hanem a vízilabda és a gyerekek szeretete. A sikerek mögött mindig rengeteg nagy mennyiségű és magas minőségű munka áll. A lányok nálunk sok áldozatot hoznak és alázatosan dolgoznak azért, hogy folyamatosan előre lépjenek egyénileg, valamint csapatban egyaránt. És mi is azt szeretnénk, hogy elérjék a céljaikat.

Az utánpótlás-nevelés eredményességét elsősorban nem az érmekben vagy a helyezésekben mérjük, mert azok csak visszajelzések arról, hogy az adott évben hogyan dolgoztunk.

Viszont az egyesületünknek az jelenti a legnagyobb sikerélményt, ha ezeket a lányokat később viszont látjuk a felnőttcsapatban, a korosztályos nemzeti együttesben, majd a női válogatottban.”

(Kiemelt képünkön: Áts Bertalan Fotó: Palágyi Barbara)