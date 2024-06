Újabb három nevelőedzőt ismertek el Gerevich György-díjjal

Az említett szervezeteket a díj létrehozásával az a cél vezérelte, hogy ily módon is elismerjék a sikeres sportolók pályafutásának kezdetén kiemelkedő szerepet játszó szakembereket. A díjat 2024-től havonta ítélik oda és negyedévente adják át, most a második három hónap kitüntetettje kapta meg azt. A díjátadón megjelentek a hazai sportélet vezetői, a szakági szövetségek és a klubok képviselői mellett az elismerésben részesülők legismertebb tanítványai is.

Köszöntő beszédében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egyebek mellett elmondta:

„Azért alapítottuk a díjat, mert az látjuk, hogy a sport olyan nevelési eszköz, amely kulcsfontosságú szerepet képes betölteni a fiatalok életében, a személyiségük fejlődésében.

Úgy gondolom, a nevelőedzők egyik fő feladata, hogy a gyerekekben kialakítsák azt a kötödést a sport iránt, amely aztán egy egész életre szól.

Éppen ezért úgy éreztük, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a nevelőedzők munkája elengedhetetlen, miközben fontos az az üzenet is, hogy a legjobb szakemberek hírét vigyék: klassz dolog ezt a hivatást választani.”

A három kitüntetett, balról: Bakosi Béláné Szenczi Erika, Puskás Jenő és Pap Ferenc Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság

Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy hálás és nehéz feladat volt kiválasztani a díjazottakat.

„Nagyjából hetven, egytől egyig remek pályázat érkezett hozzánk, melyek közül megneveztük az idei tizenkét kitüntetettet, így a mostani hármat is. Bízunk benne, hogy hosszú éveken át lesz még alkalmunk elvégezni ezt a megtisztelő feladatot, és ismerhetjük el ilyen módon a nevelőedzők munkáját.”

Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társasága elnöke így fogalmazott:

„Nagyon fontos, hogy a kiváló munkát végző edzők megkapják a megfelelő erkölcsi és anyagi elismerést.

A nevelőedzőknek meghatározó szerepük van abban, hogy megszerettessék a sportot a legkisebbekkel. Emellett a gyerekeknek az edzőik olyan értékeket adhatnak át, amelyek egy életre elkísérik őket. És ez talán még annál is fontosabb, mint hogy hány későbbi nagy bajnokot nevelnek.”

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke saját emlékeit idézte fel:

„A testnevelő tanáraim szeretete, törődése és odafigyelése olyan meghatározó élményt jelentett az életemben, amely a mai napig velem van és elkísér. Így aztán nem is volt kérdés, hogy a SOSZ a kezdetektől támogassa-e a kezdeményezést. Mert vajon létezik-e annál nemesebb feladat, mint amit a tanáraink, a nevelőedzőink végeznek? Nem hinném, hiszen ők terelgetik a kisgyerekeket az útjukon a céljaik felé, ők közvetíthetik a legmeghatározóbb értékeket a munkájuk közben.”

A kitüntetést elsőként átvevő Bakosi Béláné Szenczi Erika, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétaedzője elérzékenyülve vette át a díjat.

„Kicsit meglepődve fogadtam a hírt, amikor kiderült, hogy én is a díjazottak között vagyok.

A meghatottságon túl először is nagyon köszönöm az elismerést, különösképpen a tanítványaimnak,

nélkülük biztosan nem jutottam volna el idáig. Hálás vagyok nekik, hogy ragaszkodtak hozzám, és kitartottak mellettem.”

Bakosi Béláné Szenczi Erika és tanítványa, a már három olimpián járt Helebrandt Máté Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság

Tanítványa, a negyedik olimpiájára készülő, többszörös magyar bajnok gyalogló Helebrandt Máté hozzátette:

„Erika olyan személy az életemben, akinek túlzás nélkül örökké hálás lehetek. Mindig nagyon aranyos, kedves, és tökéletesen tudja, hogyan találja meg a hangot a tanítványaival. Számára az edzősködés nem pusztán hétköznapi tevékenység, hanem életforma.”

Gerevich György díjat kapott Pap Ferenc, a Ceglédi VSE birkózószakosztályának vezetőedzője is.

„Büszke vagyok rá, hogy olyan tanítványokkal foglalkozhattam, akik később felértek a csúcsra, és szép eredményeket értek el.

Az öcsémmel és edzőkollégámmal, Attilával abban reménykedünk, hogy a mostani versenyzőink között is vannak olyanok, akik majd Lőrincz Tamáshoz hasonlóan világraszóló sikerek elérésére lesznek képesek. Ezért dolgozunk.”

Pap Ferencet és az olimpiai bajnok Lőrincz Tamást Bruckner Gábor, az Utanpotlassport.hu főszerkesztője kérdezte a díjátadón Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamás így emlékezett a gyerekkorára:

„Rengeteg fantasztikus közös élményben volt részünk. Kiskölyökként egyszer rövid időre abbahagytam a birkózást, majd amikor Fábián Pál biztatására újrakezdtem, megérkezett a ceglédi klubhoz egy fiatal edzőtestvérpár, Pap Ferenc és Pap Attila.

Gyakorlatilag az első pillanattól megvolt köztünk a kémia,

és ez nagyban megkönnyítette a közös munkát. Elmondhatatlanul sokat köszönhetek nekik!”

A negyedév harmadik díjazottja Puskás Jenő, a fiú utánpótlás-tornászválogatott szövetségi kapitánya az FTC-Telekom tornaszakosztályának ügyvezetője szintén boldogan nyilatkozott.

„Nekünk nemcsak az a feladatunk, hogy a gyerekekkel megszerettessük a tornasportot, hanem az is, hogy a tanítványainkat valamiképpen a sportág közelében tartsuk. Akár edzőként, akár sportvezetőként, akár szponzorként vagy éppen szülőként.

Éppen ezért különösen büszke vagyok arra, hogy a korábbi versenyzőim közül jó néhányan később – talán éppen az én példámból kiindulva – az edzői hivatás mellett döntöttek.”

Puskás Jenő Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól veszi át a díjat Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság

Puskás neveltjei közül ilyen a sokszoros országos bajnok Rácz Attila is, aki, jelenleg a KSI tornaszakosztályának vezetőjeként tevékenykedik.

„Jenővel rengeteg időt töltöttünk el együtt a tornateremben, a versenyzői karrierem után ő indított el az edzői pályán is, és szerettette meg velem a szakmát. Mindig is az életre nevelt minket, és olyan értékeket adott át, amelyeket manapság már én is közvetítek a saját tanítványaimnak, a következő generációnak.”

A következő díjátadót az ősszel tartják, akkor a Gerevich György nevelőedzői díj újabb három kitüntetettjének személyére derül fény.

(Kiemelt képünkön, balról: Molnár Zoltán, Schmidt Ádám,Puskás Jenő, Deutsch Tamás, Bakosi Béláné Szenczi Erika, Helebrandt Máté, Rácz Attila, Pap Ferenc, Baji Balázs, Lőrincz Tamás Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság)