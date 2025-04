Nemcsak a veszprémi meccset, válogatott kapusát is elvesztette a címvédő Haladás a futsal NB I-ben

Az éllovas Veszprém volt a címvédő Haladás elleni mérkőzés esélyese hazai pályán, és ezt hamar bizonyították is a bakonyiak: az első félidőben Thiago Dos Santos, Dróth Zoltán és Gerencsér Antal révén is betaláltak. A második félidőben tartotta magát a Haladás, de bő hat perc után, egy jobb oldali veszprémi szöglet után a szombathelyiek magyar válogatott kapusa, Alasztics Marcell súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Az őt váltó Gyimesi Mátét közvetlenül az ápolás után fel is avatta Tatai József, két perc alatt még két gólt kapott a Haladás, Tatai újabb találata után Lipl Noel is eredményes volt, innen pedig nem volt visszaút a szombathelyieknek, akik 6–0-s vereséget szenvedtek Veszprémben.

A felsőház másik pénteki mérkőzésén a negyedik helyezett Nyíregyháza hiába vezetett kétszer is a dobogós Berettyóújfalu vendégeként, a hajdúságiak szokásukhoz híven jól hajráztak, és az utolsó 15 percben három gólt szerezve győztek 4–2-re.

Hiába végzett az alapszakasz hetedik helyén és vitt hét pontot az alsóházba az Aramis, a rájátszásban nem szerepelnek fényesen a budaörsiek, akik hiába szereztek korán vezetést a kiesés elől menekülő TFSE elleni hazai mérkőzésükön, a megnyugvást jelentő második találatot nem tudták megszerezni. Amit kihasznált a TF, amely a második játékrész elején kapusa, Haála Kada 13 méteres lövésével egyenlített, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

Veszprém–Haladás 6–0

Berettyóújfalu–Nyíregyháza 4–2

A FELSŐHÁZ ÁLLÁSA

1. Veszprém 22 pont (4 hozott pont)

2. Kecskemét 17 p (5 h. p.)

3. Berettyóújfalu 15 p (2 h. p.)

4. Nyíregyháza 9 p (3 h. p.)

5. Haladás 8 p (7 h. p.)

6. Újpest 4 (1 h. p.)

ALSÓHÁZ

Aramis SE–TFSE 1–1

AZ ALSÓHÁZ ÁLLÁSA

1. DEAC 17 p (4 h. p.)

2. Nyírbátor 15 p (5 h. p.)

3. MFA 14 p (3 h. p.)

4. Aramis 15 p (7 h. p.)

5. TFSE 9 p (2 h. p.)

6. Rubeola 2 p (1 h. p.)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

Felsőház

Kecskemét–Újpest 4–1

Alsóház

Rubeola FC–Nyírbátor 0–6

Magyar Futsal Akadémia–DEAC 2–2