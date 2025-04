Férfi kosár NB I: továbbjutott az Olajbányász, előnyben a Falco és az Atomerőmű

Nem bízta a véletlenre dolgokat az Olajbányász az Egis Körmend elleni harmadik mérkőzésen, a szolnokiak minden negyedet megnyerve 116–77-re győztek, ezzel 3–0-val söpörték be a párharcot. Ugyancsak nagy különbséggel nyert otthon a Falco az Alba Fehérvár ellen, 110–74-gyel érvényesítve a hazai pálya előnyét, és három meccs után 2–1-re vezet – akárcsak az Atomerőmű: a paksiak tíz ponttal, 74–64-re győzték le a Sopron KC-t. A többiekhez képest egy órával később kezdett a DEAC és a ZTE, a debreceni mérkőzést a lehető legkisebb különbséggel, 78–77-re nyerték meg a házigazdák.

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár 110–74 (26–15, 19–25, 30–19, 35–15)

SZOMBATHELY: VÁRADI 12/6, Pongó Marcell 5, CLARK 24/3, BOGNÁR 10, POPOVICS 12. Csere: KELLER 12, PERL 18/3, Diggs 11/9, Kovács B. 2, Novakovics 4, Verasztó, Sövegjártó. Edző: Milos Konakov

FEHÉRVÁR: MEDFORD 30/15, Thomas 3, Vojvoda 12/3, FILIPOVITY 17/12, Philmore 4. Csere: Németh Á., Krivacsevics 5, Kass, Kertész 3/3. Edző: Alejandro Zubillaga

Szombathely, 3000 néző. V: Nagy V., Fodor A., Szilágyi B. Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–11. 7. p.: 18–13. 13. p.: 31–25. 17. p.: 39–30. 20. p.: 45–40. 22. p.: 55–40. 24. p.: 61–40. 27. p.: 69–51. 30. p.: 75–59. 34. p.: 87–64. 38. p.: 101–71. Kipontozódott: Thomas (36. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Falco javára.

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – A kollégáimtól most tudtam meg, hogy ez volt a százötvenedik győzelmem a Falco edzőjeként, szép jubileum, köszönöm a gratulációkat – de megnyugtatok mindenkit, hogy még mindig éhes vagyok a sikerre. Tudtuk, milyen hibákat vétettünk az előző meccsen, ezeket sikerült kijavítani. Biztosan nyertünk, de nem történt semmi különös, még nem ért véget a párharc, csak ismét előnybe kerültünk. De ha hétfőn is ilyen intenzitással, ilyen minőséggel játszunk, akkor megszerezhetjük azt a hiányzó harmadik győzelmet!

Alejandro Zubillaga: – Gratulálok a Falcónak, megérdemelten nyert. Sajnos a harmadik negyedben nem tudtunk jól reagálni ellenfelünk játékára, ugyanis sokkal erőteljesebb, sokkal gyorsabb kosárlabdával tért vissza a pályára – itt vesztettük el a meccset. Sajnálom, hogy kikaptunk, de hétfőn javíthatunk – nem lesz könnyű dolgunk, de megpróbálunk egyenlíteni.

Atomerőmű SE–Sopron KC 74–64 (15–15, 22–13, 18–16, 19–20)

PAKS: CHANDLER 10, DUKES 3/3, BENKE 18/3, EILINGSFELD 19/9, Dorogi 1. Csere: LOCKETT 14/3, Lake 9, Halmai, Géringer, Kucsora. Edző: Kosztasz Flevarakisz

SOPRON: JACKSON 18/3, Edwards, Meszlényi 3/3, KUCSERA 8, Molnár M. 6. Csere: Takács 5/3, GARRETT 8, Mucius 5, CSENDES 8/6, Fazekas 3/3. Edző: Gasper Potocnik

Paks, 900 néző V: Benczur Tamás, Frányó Péter, Horváth Béla Csongor. Az eredmény alakulása: 4. perc: 2–8. 8. p.: 12–12. 14. p.: 23–20. 18. p.: 33–26. 24. p.: 47–32. 28. p.: 52–38. 34. p.: 57–50. 38. p.: 63–57

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az ASE javára

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Megint hiányzott egy fontos játékosunk, ebben az idényben ez már a sokadik alkalom. A védekezésünkkel nyertünk, meg tudtuk állítani az ellenfelet. A kapott pontok számával elégedett vagyok, a dobottal nem lehetek, néha idegesek voltak a játékosaim támadásban. Megpróbáljuk lezárni a sorozatot Sopronban.

Gasper Potocnik: – A Paks megérdemelte a győzelmet, de megvolt a lehetőségünk, hogy többet érjünk el. Tudunk jobban játszani, nem vagyok elégedett azzal, amit mutattunk. Nem voltunk elég fegyelmezettek, nem összpontosítottunk kellően, támadásban sokat hibáztunk, sok labdát lopott az ellenfél, és ezekből kosarakat szerzett.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 116–77 (33–17, 25–21, 31–23, 27–16)

SZOLNOK: Sz. Jovanovics 14/6, SOMOGYI 10/6, LUKÁCS N. 13/6, Szubotics 12/6, AIMAQ 19. Csere: Radovanovics 6, PALLAI 22/15, KRNJAJSZKI 11/3, Rudner 5/3, Horváth Á. 1, Szugyiczki 2, Arabo 1. Edző: Oliver Vidin

KÖRMEND: DOKTOR 8, Kountz 12, Ferencz 9/9, DURÁZI 29/6, Pipiras 7/3. Csere: Kiss M. 1, Kiss B. 6/3, Gáspár 5, Nagy P., Schmera. Mb.edző: Érsek Marcell.

Szolnok, 1900 néző. V: Praksch, Makrai, Nyilas.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 14–7. 8. p.: 27–14. 14. p.: 44–25. 18. p.: 52–36. 24. p.: 67–50. 28. p.: 85–54. 34. p.: 100–69. 38. p.: 113–73. Kipontozódott: Gáspár (34. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Szolnok javára

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Két célt határoztunk meg a meccs előtt, az egyik, hogy nyerjünk és mindenki pályára tudjon lépni. Pozitívum, hogy közben néhány játékelemet is gyakorolhattunk. Örülünk a biztos továbbjutásnak, és hogy minden játékosunk maximálisan odatette magát a mérkőzéseken.

Érsek Marcell: – A szolnoki csapat nem csak fizikai fölényben volt, a játék minden elemében fölénk nőtt. Ráadásul hiányzott vezetőedzőnk, Forray Gábor és két kulcsemberünk, Arszenije Vucskovics és Reaudale Williams. Becsületesen küzdöttünk, most már készülnünk kell az 5–8. helyért vívandó mérkőzésekre.

DEAC–Zalakerámia ZTE KK 78–77 (41–21, 20–20, 14–18, 20–18)

DEBRECEN: Pongó Máté 5, ANDERSON 19/9, DRENOVAC 16, Williamson 8, Osztojics 5. Csere: Mó 11/9, KOVÁCS II ÁKOS 7, Garamvölgyi 5/3, Hőgye 2. Edző: Pethő Ákos

ZALAEGERSZEG: Takács Martin 3/3, GARRETT 16/3, BIGELOW 22/12, Keller I. 2, TÓTH Á. 13. Csere: Jones 6, McGowens 12/3, Takács Milán 3, Szalay. Edző: Matthias Zollner

Debrecen, 1000 néző. V: Földházi, Györfy, Németh. Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–5. 6. p: 10–11. 10. p.: 21–19. 14. p.: 27–28. 17. p.: 36–29. 19. p.: 38–40. 26. p.: 51–50. 29. p.: 54–57. 34. p.: 65–64. 38. p.: 75–70. Kipontozódott: Bigelow (40. p)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2-1 a Zalakerámia ZTE KK javára.

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Bár csak egy ponttal nyertünk, úgy éreztem, hogy kontrolláltuk az összecsapást. Kezünkben volt a mérkőzés, de sokat hibáztunk üres helyzetből, aminek eredményeképpen a vendégek visszakapaszkodtak. A hibákat igyekszünk javítani, és remélem, hogy Zalaegerszegen hasonló teljesítménnyel fogunk előrukkolni.

Matthias Zollner: – Egylabdás meccs volt, az ilyeneken minden labdabirtoklásnak kiemelt jelentősége van. Épp ezért egyenlő elbánásra is volna szükség. A végjátékban a Debrecen állhatott oda a büntetővonalra, Danilo Osztojics egy büntetőt be is dobott, ez döntött a hazaiak javára.