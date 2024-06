Atlétika: tíz magyar elsőség a brnói U20-as válogatott viadalon

A csehországi Brnóban szerepeltek válogatott viadalon az U20-as atlétáink. A magyarok mellett a házigazda csehek, a lengyelek, a horvátok és a szlovákok ígéretei mérették meg magukat a korosztályos seregszemlén.

A versenynap végén a magyar csapat összesítésben, valamint a fiúk és a lányok különversenyében is a harmadik helyen zárt.

Ígéreteink 27 dobogós helyet érdemeltek ki, míg 10 aranyérmet nyertek.

Sulyán Alexa duplázott, hiszen 100 és 200 méteren sem talált legyőzőre, Kovács Árpád pedig remek idővel nyert 400 méteren. Lalik Petra és Takács Gergő jóvoltából mindkét elsőség a magyaroké lett 400 méteres gátfutásban, és kalapácsvetésben is kettős magyar siker született Viszkeleti Villőnek, valamint Szabados Árminnak köszönhetően. Sőt, a 3000 méteres akadályfutásban is duplázott küldöttségünk, miután Szabó Benjámin és Dobó Eszter is elsőként ért célba, Földesi Gergő pedig gerelyhajításban bizonyult a legjobbnak.

Szabados Ármin kalapácsvetésben nyert Fotó: Szalmás Péter/MOB-Média

„Az esővel kezdődő válogatott viadalon végül remek versenyeket láttunk, amelyeken összességében nagyon jó eredményeket értek el a magyar fiatalok – mondta Scherer Tamás, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referense. – Ezt a pályát többen már ismerték a csapatból, de most még jó néhányan megszerethették. A futó- és az ügyességi számokban is születtek szép teljesítmények. Többen megerősítették az U20-as vb-szintjüket, Erdős Judit, Lalik Petra, Felber Farkas, Földesi Gergő és Kovács Árpád pedig első alkalommal teljesítette azt.”

A MAGYAR DOBOGÓSOK

100 m:

Fiúk:

2. Takács Ábel (10.56)

3. Deák Zalán (10.58)

Lányok:

1. Sulyán Alexa (11.51)

3. Szentgyörgyi Zita (11.69)

200 m:

Fiúk:

2. Deák Zalán (20.99)

3. Takács Ábel (21.10)

Lányok:

1. Sulyán Alexa (23.31)

400 m:

Fiúk:

1. Kovács Árpád (46.32)

1500 m:

Fiúk:

3. Szirbek Albert (4:09.40)

5000 m:

Fiúk:

2. Darius Silaghi (14:48.18)

110 m gát:

Fiúk:

3. Felber Farkas (13.62)

400 m gát:

Fiúk:

1. Takács Gergő (53.13)

3. Bodrogi Levente (54.62)

Lányok:

1. Lalik Petra (58.35)

3000 m akadály:

Fiúk:

1. Szabó Benjámin (9:22.35)

Lányok:

1. Dobó Eszter (10:53.75)

4x100 m váltó:

Fiúk:

3. Trenka Ádám, Mészáros Balázs, Tölgyes Zalán, Medgyessy Máté (41.55)

4x400 m váltó:

Fiúk:

3. Simon Péter, Szilveszter Marcell, Mika Botond, Kovács Árpád (3:14.75)

Lányok:

3. Lalik Petra, Brucker Lili, Kalmár Alíz, Besenyődi Petra (3:49.99)

Kalapácsvetés:

Lányok:

1. Viszkeleti Villő (62,58)

Fiúk:

1. Szabados Ármin (74,79)

2. Imre Roland (70,68)

Gerelyhajítás:

Lányok:

3. Szabó Henrietta (45,99)

Fiúk:

1. Földesi Gergő (69,46)

3. Bényi Dániel (66,27)

Távolugrás:

Lányok:

2. Kriszt Sarolta (605)

10 000 m gyaloglás:

Lányok:

3. Erdős Judit (49:22.80)

VÉGEREDMÉNY: 1. Csehország, 2. Lengyelország, 3. Magyarország, 4. Horvátország, 5. Szlovákia. (Magyaroszág a fiúk és a lányok versenyében is a 3. helyen zárt.)



(Kiemelt képünkön: Sulyán Alexa Forrás: MASZ)