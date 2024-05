Kézilabda: nagy utat tettek meg NEKA játékosai a női NB I-ben

Érdekes helyzetbe került a NEKA felnőtt női csapata 2023 nyarán: június végén dőlt el ugyanis, hogy a Siófok együttese nem kapja meg az élvonalbeli licencet, emiatt pedig a – 2022-2023-as évadban a jobbik kiesőként végző – balatonbogláriak mégis bennmaradtak a felnőttélvonalban.

Mivel azonban kis túlzással nyár közepén vált el, hogy a következő idényben is első osztályú marad a gárda, így – a számos távozó miatt – komoly fejtörést okozott a csapat irányítását hetekkel korábban átvevő Bakó Botond vezetőedzőnek és a stábnak a keret kialakítása. Végül sikerült néhány, a fiatalokhoz képest rutinosabb NB I-es játékost igazolniuk, ám a végeredmény az lett, hogy

a korábbiaknál is fiatalabb átlagéletkorú kerettel, sok-sok utánpótláskorú kézilabdázóval vágtak neki a feladatnak.

Ahogyan az utolsó előtti bajnokijuk sajtótájékoztatóján elhangzott, az évad elején még úgy gondolták, az is bravúr lenne, ha pontot szerez az együttesük, ehhez képest 13 egységgel zárt a NEKA, egészen az utolsó előtti fordulóig kérdéses volt, sikerül-e kiharcolniuk a bennmaradást.

„Bátran mondom, hogy nem szabad erre az évadra keserű szájízzel visszatekinteni. Talán a szokásosnál is fiatalabb volt a keretünk, ráadásul a korábbiakhoz képest voltak komoly változások a csapat háza táján: személyemben új edző érkezett a lányokhoz, ebben az esetben pedig nem volt meg az a folyamatos munka, mint korábban, hogy évek alatt közösen felküzdjük magunkat az NB I-be, és egy régóta kialakult rendszerben dolgozunk; össze kellett ismerkedni, hangolódni a csapattal. Emellett sokszor évközben le kellett játszani a fiataloknak az ifibe is, ami az elmúlt évadokban már kevésbé volt megszokott – mondja Bakó. – Ezek még tovább nehezítették a dolgunkat, ám mégis

nagy út az, amit az induláshoz képest mára megtettünk.

Az utánpótlásból az évad elején felhozott játékosok remek technikai alapokkal rendelkeztek, az erőnlétük is elfogadható volt, taktikailag, stratégiailag viszont teljesen az elejéről kellett kezdeni a munkát, főleg, hogy én más rendszerben gondolkodom, mint amiben a gyerekek játszottak korábban. Viszont nagyon gyorsan megértették és megtanulták, mit is akarunk csinálni a pályán. Összességében büszkék lehetünk a csapatra, hiszen szívvel-lélekkel játszottak, és rengeteget fejlődtek.”

Bakó Botond Forrás: Tompos Gábor/NEKA

Jelenállás szerint tehát NB I/B-ben kezdi meg a következő évadot a csapat; mit jelent ez a fiatalokra nézve?

„Mint minden évben, ezen a nyáron is sok változás lesz a NEKA keretében, több utánpótláskorú játékosunk is maradhat az élvonalban, miután leigazolta őket másik csapat. Vannak váltások, amik nagy valószínűséggel jó döntésnek bizonyulnak majd, de olyanok is, amikkel nem értek egyet, mert szerintem túl koraiak. Sokat jelent a fiataloknak, ha a felnőtt első osztályban is tudnak játszani; tökéletes rendszer talán az lenne, ha serdülőben, ifiben NB I/B-ben és NB I-ben is lehetőségük nyílna bizonyítani, hiszen a legfiatalabbak az ifivel párhuzamosan a felnőttmásodosztályban fokozatosan beleerősödnének az élvonalba. Így nem az történne, mint ebben az évadban, hogy sokaknak kizárólag utánpótlásmeccsekről volt tapasztalatuk, így kellett hirtelen váltani az NB I-re. Ezúton sokkal fokozatosabbak lennének az átmenetek.”

(Kiemelt képünk forrása: Tompos Gábor / NEKA)