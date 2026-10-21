Nemzeti Sportrádió

Jövőre Berlin, Párizs és London lesz az úszó-vk házigazdája

2026.10.21. 17:53
Fotó: Getty Images
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Párizs úszó-vk Berlin úszó-világkupa London
Jövőre Berlinben, Párizsban és Londonban rendezik az úszóvilágkupa versenyeit.

A nemzetközi szövetség (WA) szerdai sajtóközleménye szerint Berlin október 15–17-én, Párizs október 22–24-én, London pedig október 29–31-én ad otthont a nagymedencés viadalnak.

A jövő évi vk-versenyek különleges jelentőségét az adja, hogy az olimpia programjába frissen bekerült sprintszámokban kvótát lehet szerezni a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.

A német fővárosban a férfi 50 méteres hátúszás és a női 50 méter pillangó lesz a kvalifikációs szám. A francia fővárosban a férfi 50 pillangó és a női 50 méteres mellúszás, a brit fővárosban pedig a férfi 50 méter mell és a női 50 hát első hat-hat helyezettje szerez olimpiai kvótát.

Az idei vk-sorozat állomásainak Baki, Taskent és Asztana adott otthont.

 

Párizs úszó-vk Berlin úszó-világkupa London
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