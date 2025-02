Jackl Vivien és Shane Tusup a Budapesti Honvédhoz szerződött – hivatalos

A Honvéd bemutatója szerint Jackl 2024-ben mindössze 15 évesen lett Belgrádban felnőtt Európa-bajnok 1500 gyorson, időeredményeivel pedig a párizsi ötkarikás játékokra is kvalifikálta magát a leghosszabb medencés táv mellett kedvenc számában, 400 vegyesen is. Az olimpia után edzőt is váltott, a felkészülését Shane Tusup irányítja a következő időszakban.

Az ünnepélyes szerződésaláíráson Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke köszöntötte edzőt és tanítványát. „Néhány héttel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy itt ülök majd kettőtök között, de nagyon jó, hogy ez így van. Köszönjük a bizalmat, amit a Budapesti Honvédba fektettetek, mi pedig minden erőnkkel azon leszünk, hogy megadjuk azt a támogatást, amely a céljaitok eléréséhez szükséges” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok sportvezető.

„Nagyon várom ezt az új fejezetet a sportolói pályafutásomban, hatalmas megtiszteltetés, hogy egy ilyen sikeres klubban folytathatom az úszást. Az elsődleges cél az ifjúsági korosztályban való minél jobb szereplés, azonban az sem titok, hogy a felnőttvilágversenyeken is szeretném képviselni a hazámat és a Honvédot” – nyilatkozta Jackl Vivien.

„Motiváltan állok az elkövetkezendő időszak elé, hiszen egy edző nem kívánhat többet, mint egy ilyen tehetséges versenyzőt és egy ilyen támogató, sikeres klubot. Úgy érzem, hogy itt minden adott ahhoz, hogy valami korszakosat alkossunk, ehhez pedig az első lépcsőfok Vivi mentalitása és a sporthoz való hozzáállása, ez pedig nagyon meggyőző” – osztotta meg gondolatait Shane Tusup.