Újabb négy úszó vált halhatatlanná

VOLT ÉS VAN OK az ünneplésre: vasárnap véget ért a budapesti rövid pályás világbajnokság, amely egyfelől minden idők legtöbb világrekordját hozta, másfelől két aranyat és két ezüstöt könyvelhetett el a honi úszósport is, így érthető módon mosolygós és vidám emberekkel találkozhattunk hétfő este a Magyar Úszószövetség által a Bálnában megrendezett gálavacsorán.

A kedélyes négy- és többszemközti társalgások és beszélgetések mellett természetesen hivatalos része is volt az estnek: a jelenkor sikereinek megünneplésére mellett sor került a magyar úszó

Hírességek Csarnokának „bővítésére” is, hétfőn újabb négy klasszis vált halhatatlanná.

Minden érintettől elnézést kérve, hadd kezdjük a sort a sikeredzővel, Szokolai Lászlóval, aki a maga szerénységével persze a titulusához hozzátette: „A sikeredzőhöz tanítványok is kellenek, olyanok, akik az úszás, a saját munkájuk iránt mérhetetlen alázattal, irántam mérhetetlen tisztelettel vannak.”

Szokolai László Eger és Százhalombatta érintésével „kötött ki” évtizedekkel ezelőtt Veszprémben és alkotott a városban nagyot. Olyat, amelyre – nem túlzás – felfigyelt az egész világ: Rasovszky Kristófot az olimpiai, a világ- és az Európa-bajnoki dobogó felső fokára vezette, Betlehem Dáviddal a párizsi bronzéremig és Eb-aranyakig „száguldott”, múlt szombat óta pedig itt az újabb világraszóló siker, mégpedig a rövid pályás világbajnoki cím Sárkány Zalánnal.

Rövid pályás vb-címet ugyan nem gyűjtött be pályafutása során Cseh László, ám úszóként a legmagasabbra jutott. Bár ő félig derűsen, félig szomorkásan jegyezte meg jó ideig, hogy az olimpiai arany hiányzik a gyűjteményéből, a világ úszósportja a legjobbak között tartja nyilván – ötkarikás cím nélkül is.

És immár halhatatlan is, megérdemelten: négy olimpiai ezüst és két bronz, két vb-arany, hat vb-ezüst és öt vb-bronz mellé 14 Európa-bajnoki elsőséget gyűjtött pályafutása során, és akkor még nem soroltuk a többi Eb-érmét, valamint a huszonötös medencében vb-ken és Eb-ken elért helyezéseit.

Sors Tamás a parasportolók egyik legnagyobbika: a 2008-as paralimpián a magyar küldöttség egyetlen aranyérmét szerezte, aztán négy évvel később megvédte címét 100 pillangón. Pekingben aranya mellé odatett két bronzot is, Londonban egy ezüstöt és egy bronzot társított az aranyhoz, és kijutott Rióba is, ahol kétszer is kivonulhatott az eredményhirdetéshez: 100 pillangón a harmadik, 200 vegyesen a második lett.

A Hírességek Csarnokának tagja lett még Bárány István is (posztumusz), a magyar úszósport első Európa-bajnoka, aki az európaiak között elsőként teljesítette egy percen belül a 100 méter gyorsot. Az 1928-as amszterdami olimpián a szám ezüstérmét szerezte meg, négy évvel később Los Angelesben pedig tagja volt a bronzérmes 4x200-as gyorsváltónak.

A magyar úszósport okkal ünnepelt hétfő este – múltat, jelent, és igen, a jövőt is, hiszen a vasárnap véget érő rövid pályás világbajnokság is egyértelműen mutatta, a fiatalabb generáció tagjai közül többen is képesek arra, hogy ebben a mamutsportágban is odaérjenek a legjobbak közé.