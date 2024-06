Elképesztő úszással Késely Ajna nyerte a 400 gyorsot!

Ereditleg a leghosszabb medencés táv döntőjét eredetileg szombaton rendezték volna, ám az óriási vihar miatt nem engedték elrajtolni a mezőnyt a leghosszabb medencés versenyre.

A döntőbe a harmadik idővel kerülő Sárkány Zalán három riválisával együtt a rajt után rögtön ellépett a többiektől. Az ír Nathan Wiffen 100 méternél kiszállt a versenyből, így Sárkány, valamint a 16 éves török Kuzey Tunceli és az ukrán olimpiai ezüstérmes Mihajlo Romancsuk maradt a dobogóra. Meglepetésre Tunceli 1200-nál otthagyta őket, Romancsuk pedig Sárkánnyal szemben növelte az előnyt, így viszonylag korán kialakult az első három helyezés. Sárkány 15:06.67 perces idővel csapott célba, a döntő másik magyar résztvevője Gálicz László 15.23.48-cal ötödik lett.

„Nem játszott közre a halasztás, bár ha szombaton ússzuk le a döntőt, lehet, hogy más a vége, mert engem azért összetörtek agyban. Azt hittem, erősebb idő lesz ebből, de ez azért volt, mert nem kezdtük el erősen. És a második felében sem voltak meg nálam azok az állóképességi tartalékok, amelyek régebben meg voltak, úgyhogy innentől azon fogunk dolgozni minden erőnkkel edzőmmel, Szokolai Lászlóval, hogy az meglegyen. Ha egyéni rekordot úszom, megvan az arany, sajnálom, ha valakit cserben hagytam ezzel az eredménnyel, remélhetőleg, az olimpián majd visszavágok” – értékelte az úszását Sárkány.

Sárkány Zalán két bronzzal zárt Belgrádban (Fotó: Koncz Márton)

A leghosszabb után jött a legrövidebb szám döntője: az 50 méteres férfi gyorsúszásban kettős görög siker született Krisztian Kolomejev egyetlen századdal előzte meg honfitársát, Mariosz Bilaszt, a harmadik a szám dohai vb-győztese, az ukrán Vladiszlav Buhov lett. Az olimpiai indulónk Szabó Szebasztián a 7. helyen ért be, az érmes harcokba nem tudott beleszólni a 22.03-as idejével.

A nap harmadik magyar érdekeltségű döntőjében nem gyarpodott az érmeink száma, Jászó Ádám hatodik lett 100 háton, ám aztán jött a második magyar érem – ez is bronz lett. A női 200 pillangón az olimpia után visszavonuló Kapás Boglárka csapott harmadikként célba, de nem sokon múlott, hogy szebben csillogjon az az érem. Kapás az első két hosszt még a mezőny végén töltötte, 100 méter után a hetedik helyen fordult, aztán pedig megindult, 50 méterrel később már a harmadik helyen állt – megelőzve többek között az olimpiai szintidőért hajtó és a versenyt végig a negyedik helyen töltő Jakabos Zsuzsannát is. Az utolsó métereken Kapás már egészen közel járt az előtte haladó bosnyák Lana Pudarhoz, ám végül mindössze hétszázaddal később ért célba – ha még két tempó van... Jakabos végül a negyedikként érintette a falat, ám nem sikerült megúsznia a párizsi szintet, így nem lesz ott hatodik olimpiáján.

„Borzalmasan rosszul voltam a döntő előtt, minden bajom volt, de tudtam, hogy ezt csak pszichésen érzem, hiszen nagyon izgultam Ádámért – éppen a rajt előtt tudtam meg, hogy utazik Párizsban, és akkor megnyugodtam. Azt reméltem, 2:09-en belül úszom, úgy gondoltam, éppen csak becsúszok ez alá, ehhez képes sokkal jobbat jöttem, arra előzetesen nem is gondoltam, hogy harcban leszek az aranyért. Az Európa-bajnokság előtt nem tudtam, mit gondoljak, így, a végén viszont bizakodó vagyok, mert ez az idő ugyan nem elég az olimpián a döntőhöz, de addig még vár rám egy edzőtábor” – mondta Kapás a medence szélén.

„Megpróbáltam egyszer, megpróbáltam kétszer, megpróbáltam háromszor – nem sikerült. Az elsőnél voltam a legközelebb hozzá, az egy tized tényleg minimális különbség. De nem vagyok elégedetlen, végképp nem sírok, akkor jobb lenne? Nem is gondoltam volna, hogy ennyire jót úszom kétszáz pillangón, de elégedett vagyok a négyszáz vegyessel is. Párizs helyett megyek nyaralni, rám fér: amióta megszülettem, kevesebb olimpiát rendeztek nélkülem, mint velem. Ötön voltam, négyen nem” – fogalmazott Jakabos Zsuzsanna.

Kós Hubert az előző két alkalommal is idei legjobbját úszta 200 vegyesen, s a második idővel jutott a döntőbe, s melllőle a negyedik idővel döntős Török Dominik vethette magát a medencébe, ám és az első két etapot jól is teljesítette a címvédő Kós, s a mellre elsőként fordult ugyan, ám több mint egy másodperces hátrányt szedett össze és a negyedik helyen kezdte az utolsó ötven métert, vagyis a gyorsot. Kós pedig nagyszerű hajrát nyitott, és végül ledolgozta a hátrányát, és tovább javította az idejét: 1:57.21-nél állította meg az órát. Török Dominik végül élete legjobbjával a negyedik helyen zárt.

„Vasárnap délután nem gondoltam volna, hogy megvédem a címemet. Úsznom kellett a váltóban délelőtt, hogy biztosan bejussunk a döntőbe, úgyhogy nagyon fáradt voltam. Bob Bowman megírta, hogyan ússzak, hogyan kezdjek, de tudtam, hogy azt nem tudom megtenni, mert akkor két percen kívüli a vége. Ezt azért nem írtam meg neki, mert nem szereti, ha kifogásokat keresünk. Aztán ahogy az lenni szokott, a mellel megint gondjaim voltak. Aggódhattam volna, és kicsit aggódtam is, de ennyit tudok, viszont amikor ráfordultunk a gyorsra, éreztem, hogy maradt még a tankban. Örülök, hogy mégiscsak meglett az arany, és szerintem annak Bob is fog, hogy ilyen állapotban is így küzdöttem. Azt jól látja, hogy két éve ilyen fáradtan biztosan nem győztem volna, mert akkortájt egészen más mentális állapotban voltam”– értékelt a magyar csapat kilencedik Eb-aranyát szerző Kós.

„Valójában az érem miatt bosszankodom, huszonhét századra volt a bronz. Nekem az is jó lett volna, ha az megvan – az olimpia A-szint sem sikerült, még egyéni csúccsal sem. Ez így nem annyira jó” – bosszankodott Török Dominik.

Az egész Európa-bajnokság utolsó női egyéni versenyének döntőjében aztán csodát láthatott a közönség: legalábbis előzetesen ez szinte biztosnak volt mondható, hiszen olyan még sosem fordult elő, amire a cseh Barbora Seemanová készült. Vagyis hogy az 100 és a 200 után a 400 gyorsot is megnyerje ugyanazon az Eb-n – ha sikerül, azért biztos a csoda, ha nem akkor pedig azért, mert sikerül valakinek legyőzni a 24 éves prágai úszót. Nos, végül az utóbbi forgatókönyv valósult meg, és ez a valaki pedig Késely Ajna volt. A döntő nagyjából az első 150 méteren a papírformának megfelelően alakult: Seemanová a rajt után az élre állt, majd szép fokozatosan nyúlt el a mezőnytől. Késely a negyedik hosszt még a negyedik helyen kezdte, ám ekkor váratlanul sebességet váltott, s elkezdte ledolgozni a közel három másodperces hátrányát, ez pedig olyan jól sikerült neki, hogy 300 méternél már Seemanová előtt fordulhatott, s végül előnyét meg is őrizte, 16 századmásodperccel a cseh előtt csapott a célba, ezzel pedig megszerezte a magyar küldöttség 10. Európa-bajnoki aranyérmét Belgrádban.

„Az edzőm, Kovács Ottó azt mondta, ez a négyszáz gyors a pillanatnyi állapotot mutatja. Úgy vélte, a fizikai edzettségem nagyjából 4:08-ra jó, ám ha mentálisan jó formát futok, lehet ebből jobb. Ezt előzetesen nem érzi az ember, csak menet közben, ez velem is így volt, kétszáznál láttam, hogy közel vagyok a cseh Seemanovához, ám nem rontottam rá, inkább próbáltam okosan úszni. Jól jött ki, hogy jobbra vettem a levegőt, így láttam őt, annak pedig nagyon örülök, hogy míg korábban nem pártolt mellém a szerencse, hiszen például többször voltam negyedik, ezúttal igen – nagyon-nagyon örülök ennek az aranynak” – értékelt a 800 gyorsot is megnyerő Késely.

2012-ben a debreceni Eb-n 26 érmet nyert a magyar csapat, Késely Ajna aranyával ezt most beállította. A másik csúcs a 2016-os londoni kontinensviadal volt, ahol ugyanúgy 10 magyar arany született, mint Belgrádban és még hátra volt a két vegyesváltó...

És az éremrekord már az első után meg is dőlt! A Komoróczy Lora, Békési Eszter, Ugrai Panna, Pádár Nikolett összeállítású női 4x100-as vegyesváltó ugyanis a rajtnál élre álló lengyelek és a svédek mögött a harmadik helyen haladt, míg végül az utolsó 100-on a teljesen elfáradó svédeket megelőzve a második helyen ért be, ráadásul fantasztikus új országos csúcsot elérve: 4:01.50-et mutatott az óra, amikor a nagyot hajrázó Pádár keze érintette a falat, vagyis több mint másfél másodpercet javított a váltó a 2017-es budapesti világbajnokságon felállított 4:03.08-as rekordon.

Az Eb zárószáma, a férfiak 4x100-as vegyesváltója volt, amelyen magyar válogatott a Jászó Ádám, Sós Dániel, Kós Hubert, Szabó Szebasztián összeállításban lépett a medencéhez, amikor beszólította a belgrádi hangosbemondója. Jászó Ádám háton jól kezdett, a második helyen váltott, ám mellen Sós Dániel visszaesett az ötödik helyre, s innen csak egyet sikerült visszakapaszkodni. Az Eb-n 17. alkalommal vízbeszálló Kós Hubert a negyedik helyen „adta át a stafétát” Szabó Szebasztiánnak, aki nem tudott közelebb kerülni az egy tizedmásodpercen belül beérkező első háromhoz. A történelmi győzelmet arató osztrák váltó három századdal előzte meg a lengyelt és kilenccel az ukránt.

VIZES EB, BELGRÁD

ÚSZÁS

női 400 m gyors

1. Késely Ajna 4:06.56 perc

2. Barbora Seemanová (Csehország) 4:06.72

3. Francisca Martins (Portugália) 4:10.94

női 4x100 m vegyesváltó

1. Lengyelország 3:58.71 perc

2. Magyarország(Komoróczy Lora, Békési Eszter, Ugrai Panna, Pádár Nikolett) 4:01.50 - országos csúcs

3. Dánia 4:02.03

férfi 4x100 m vegyesváltó

1. Ausztria 3:33.41 perc

2. Lengyelország 3:33.44

3. Ukrajna 3:33.50

4. Magyarország (Jászó Ádám, Sós Dániel, Kós Hubert, Szabó Szebasztián) 3:35.05

Részletes eredménysor később.