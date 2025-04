Gaël Monfils lesz Marozsán Fábián főtáblás ellenfele Monte-Carlóban

Könnyedén, 6:1, 6:2-re nyert a monte-carlói mestertorna selejtezőjének döntőjében Marozsán Fábián a rotterdami 500-as viadalon elődöntőig menetelő Mattia Bellucci ellen.

„Kívülről biztosan úgy látszott, teljesen sima volt, és büszke is vagyok az eredményre. Kicsit azért fáradtabb vagyok, nehezebben ébredtem reggel, mint általában, de ez most nem negatív, teljesen természetes, hiszen az elmúlt időszakban nem játszottam annyi mérkőzést, sőt, két hétig egyet sem. Ráadásul az ütéseim, főként a szerváim erejének növelése miatt tettünk egy kis extra súlyt is az ütőmre, amihez hozzá kell szoknom, egyelőre még rásegít az izomlázamra” – olvasható Marozsán Fábián menedzsmentjének sajtóközleményében.

Hozzátette: örül annak, hogy főtáblás lehet egy újabb 1000-es versenyen, de a torna valójában még csak most kezdődik. Hétfőn az első fordulóban az a Gaël Monfils lesz az ellenfele, akivel a keménypályás idényben az utolsó mérkőzésén sérülten játszott Miamiban, és végül döntő szettben épphogy alulmaradt. A 38 éves játékos idén megnyerte az aucklandi ATP 250-es tornát, és nemcsak kemény pályán, hanem salakon is veszélyes.

„Akik meglátják, mennyi idős, biztosan úgy vannak vele, hogy meg kell vernem, de ez nem ilyen egyszerű, kiváló teniszező, még mindig elképesztő teljesítményre képes és francia játékosként franciák előtt lép pályára itt, Monacóban. Nem lesz könnyű, de biztató, hogy Miamiban is szoros meccset játszottunk, pedig mondhatni félsántán álltam ki ellene. Akárhonnan nézem, bravúr lenne legyőzni őt, de két győztes mérkőzést követően pozitív vagyok. Jó lenne nyerni, és egy negyedik mérkőzést is lejátszani” – fejtette ki Marozsán, aki szeretné majd kizárni a közönséget.

A világranglista-80. játékos masszázzsal és fizioterápiával hangol a hétfői mérkőzésre, amely a második legnagyobb pályán az első találkozót követően várhatóan délután fél egy-egy óra magasságában kezdődik majd.