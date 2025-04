A címvédő Fucsovics elődöntős a bukaresti tenisztornán

A világranglistán 90. helyezett magyar játékos tavaly pályafutása második ATP-trófeáját emelhette a magasba a román fővárosban. Akkor sorrendben Valentin Vacherot, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Alejandro Tabilo és Mariano Navone legyőzésével vehette át végül a tulajdonos Ion Tiriactól a serleget.

Fucsovics a 2. fordulóban, a tavalyi döntő visszavágóján nyert Navone ellen úgy, hogy a döntő játszma hajrájában begörcsölt a combja.

A nyíregyházi teniszező a pénteki összecsapáson parádésan kezdett, gyakorlatilag hiba nélkül jutott el 5:0-ig, majd harmadszor is elvette riválisa szervagémjét és mindössze 22 perc alatt lezárta az első szettet. Az ATP-rangsorban 87. ausztrál sorozatban hét elbukott játék után „iratkozott fel” az eredményjelzőre (1:1), majd Fucsovics azt követően, hogy hozta a saját adogatását, a következő játékban kétszer is eljutott bréklabdáig, de ezúttal nem tudott élni a lehetőséggel. O'Connell a következő szervájánál több rossz döntést is hozott, így a magyar teniszező brékelőnybe került (4:2), de az ausztrálnak sikerült egyből visszajönnie, majd egyenlített. Fucsovics egy magabiztos adogatójátékkal került a győzelem kapujába (5:4), és O'Connell szerváinál két meccslabdához jutott, a másodiknál pedig riválisa hosszút ütött.

Fucsovics az elődöntőben biztosan argentin riválissal találkozik, ellenfele az első helyen kiemelt Sebastián Báez (36.) vagy Francisco Comesana (64.) lesz.

TENISZ

ATP 250-es torna, Bukarest

Negyeddöntő

Fucsovics Márton–Christopher O'Connell (ausztrál) 6:0, 6:4