A címvédő Fucsovics bejutott a 16 közé Bukarestben

A világranglistán 90. magyar játékos tavaly pályafutása második ATP-trófeáját emelhette a magasba a román fővárosban. A milliárdos tulajdonosáról – a korábbi román válogatott teniszezőről – elnevezett Tiriac Open 2024-ben nyolc év külföldi rendezés után tért vissza Bukarestbe, közben Budapest is volt házigazda. Fucsovics tavaly sorrendben Valentin Vacherot, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Alejandro Tabilo és Mariano Navone legyőzésével vívta ki, hogy átvehesse Ion Tiriactól a serleget, és a döntő szereposztása ezúttal már a második fordulóban összejöhetett, mivel egy ágra került Navonéval.

A magyar klasszis salakos felkészülése nem igazán sikerült, ugyanis a spanyolországi challengertornák közül Murciában a negyeddöntőig, Gironában pedig a nyolcaddöntőig jutott, mindkét alkalommal a későbbi bajnoktól – a spanyol Carlos Tabernertől, illetve a horvát Marin Cilictől –kapott ki. Bukarestben Fucsovics tudta, hogy messzire kell jutnia, mivel „meg kell védenie” az egy éve ugyanezen a héten az estorili negyeddöntőért kapott 50 pontját, és egy korai búcsúval könnyen kieshet a top 100-ból. Első ellenfele az olasz Luca Nardi volt, akivel 1/1-re állt a mérlege, sajátos módon mindkétszer az idén, Dubaiban találkoztak, a selejtezőben Fucsovics volt jobb, de a szerencsés vesztesként főtáblára jutó riválisa néhány nappal később visszavágott. A pesarói teniszezőnek a bukaresti volt ebben az évben az első salakos viadala, legutóbb tavaly májusban versenyzett a vörös borításon.

A keddi csatában – amely hűvös-szeles időben kezdődött – Fucsovics két bréklabdát hárított, majd 3:3-nál némi szerencsével elvette Nardi adogatását, és szenzációs ejtésekkel fárasztotta ellenfelét, aki 15. rontott ütésével a szettet is elvesztette. A nyerő ütések tekintetében a nyíregyházi játékos ekkor 8–0-ra vezetett. A második játszmában Fucsovics látta, hogy ha játékban tartja a labdát, akkor az olasz előbb-utóbb rontani fog, ami rendre meg is történt, így nemsokára 4:1 állt az eredményjelzőn. A magyar szinte „repkedett” a pályán, elérhetetlennek tűnő labdákat futott be, s egy-egy bravúrja láttán Nardi csak mosolyogni tudott. Fucsovics fölényesen nyerte meg a szettet, amivel lezárta a 68 perces meccset, és idei első ATP-főtáblás győzelmét aratta. A 16 között a tavalyi fináléban megvert, ezúttal hetedik kiemelt argentin Navone (61.) vár rá.

„Kissé nehezek voltak ma a körülmények, szeles és hűvös az idő, de szeretem ezt a tornát, mindig jó ide visszajönni” – nyilatkozta a pályán a győztes.

„Remekül ment a játék, nagyon jól ütöttem a labdát. És ilyen a tenisz, nemrég Luca legyőzött engem, de most én voltam jobb, részben mert már néhány hete salakon versenyzek. Remélem, a folytatásban Navone ellen ugyanaz lesz az eredmény, mint tavaly” – tette hozzá.

A 80. helyre visszacsúszó Marozsán Fábián is elutazott a román fővárosba, de mivel bokasérülése még nem jött teljesen rendbe, visszalépett. A Hajdúszoboszlói SE sportolója legközelebb a monte-carlói verseny hétvégi selejtezőjében lép pályára.

TENISZ

ATP-BUKAREST (salakpálya, 569 ezer euró)

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Fucsovics Márton-Luca Nardi (olasz) 6:3, 6:1