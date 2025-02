Marozsán Fábián nem tudja, mitől esett szét a játéka Bautista ellen

„Összességében tízből hét pontot adtam magamnak a mai mérkőzésen, úgy érzem, már az első szettben sem igazán volt jó a játékom, de akkor még stabilabbak voltak az adogatásaim – értékelte a találkozót menedzsmentjének tájékoztatása szerint Marozsán Fábián.

„Az első szervák több mint hatvan százalékát beütöttem, és ezek közel kilencven százalékából pontot szereztem. Az első játszmát valószínűleg ezzel nyertem meg. Utána azonban Bautista mindent megtett, hogy kivéreztessen, neki ilyen a játéka: lassan sétál, taktikus, húzza az időt, közben pedig hosszú labdamenetekbe megy bele, nagyon pontosan, kellemetlen helyekre teszi a labdát” – mondta, kiemelve, hogy a bréklabdáknál legtöbbször nem ő hibázott, hanem ellenfele ütött extrát. Marozsán Fábián szerint ezúttal nem tudott végig megfelelően koncentrálni, és az adogatásaiban látja a fő problémát.

„A végén már ő szervált jobban, én meg csak az első adogatások harminc-negyven százalékát ütöttem be, ami ezen a szinten nem megengedhető. Nem tudjuk, mitől esett szét a szervám, a vezetőedzőm, Hajdusik Roman is mondta, látta, hogy igyekeztem, próbáltam azt csinálni, amiről edzésen szoktunk beszélni. Hallottam a hangját a fejemben, hogy tartsam ki magasabbra, csapjam meg jobban, vagy kövessem a labda irányát, de nem ment, ki kell találni, mi a probléma, és kijavítani” – fogalmazott a magyar éljátékos, hozzátéve, még nem tudja, hazajön-e Dubajból az amerikai túra előtt, vagy marad edzeni a verseny helyszínén. Mindkét lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai is.

ATP 500-AS TORNA, DUBAI

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Roberto Bautista Agut (spanyol)–Marozsán Fábián 3:6, 6:3, 7:6 (7–4)