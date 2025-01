Nem volt jó meccs – Marozsán Fábián

„Őszintén szólva nem volt jó meccs, sokat hibáztunk, nem volt igazán ritmusa sem a találkozónak. Félig árnyékos volt a pálya, félig a nap sütött, nem voltak ideálisak a körülmények, szenvedtünk mindketten. Úgy éreztem, kevés a jó labdamenet, a szép pont, küzdelmes meccset játszottunk. A negyedik szettben jött a fordulópont, amikor 3:3-nál egy gémben négy bréklabdát hárítottam, majd szinte váratlanul megnyertem a játszmát – azért gondolom váratlannak, mert előtte fogadóként alig szereztem pontot a mérkőzés ezen szakaszában” – fogalmazott Marozsán Fábián a győzelem után.

A világranglista-59. játékos arra is kitért, mi segített neki a nehéz pillanatokban: jöttek az első szervái, Tiafoe pedig szintén hibázott időnként.

„Egyébként nagyon kellemetlen a stílusa, de a korábbi tapasztalataim alapján erre is számítottam, ismerjük egymást, hiszen edzettünk már együtt. Váratlan helyzetekben is rámegy a labdára, amikor azt gondolom, hogy már nem fogja elérni, valahogy mégis befutja, és nagyon erős fizikailag is. Örülök, hogy végig bírtam a meccset erővel, jobban, mint ő, hiszen a döntő játszmában már látszott, mentálisan, de főként erőnléti szempontból is gondjai vannak” – tette hozzá.

Marozsán Fábiánra most egy nap pihenő után, szombaton a rutinos olasz Lorenzo Sonego lesz az ellenfele, aki ugyancsak öt szettben búcsúztatta a brazilok friss ifjúsági világbajnokát, Joao Fonsecát.

„Nem bánom, hogy ő is hosszú, nehéz csatán van túl, bízom benne, hogy én jobban tudok majd a harmadik fordulóra regenerálódni. Sonegonak talán nincs mostanában akkora önbizalma, de nincs könnyű ellenfél, ő is kemény játékos” – mondta következő riválisa kapcsán.