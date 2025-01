Marozsán: Csapkodós meccs volt, nem mindig tudtunk mit kezdeni egymással

„Az első játszmában a legjobbkor vettem el ellenfelem adogatását, és viszonylag könnyen ki is szerváltam a szettet, aztán a szünet után is hamar brékelőnybe kerültem, de új labdákkal elveszítettem a szervámat, és hibáztam is egy-két pontnál, ő pedig ezt ki tudta a használni. A rövidítés mindössze egy ponton ment el, ez ilyenkor nagyon bosszantó. A harmadik játszma vége felé megint voltak lehetőségeim, de mindig extra tenisszel rukkolt ki a kritikus helyzetekben, végül 6:5-nél sikerült egy olyan gémet játszanom, amivel nem tudott mit kezdeni. Bíztam benne, hogy a szettarányt tekintve kettő-egyes vezetésnél a mentális fölény nálam lesz, de nagyon küzdött, elképesztően szoros volt a negyedik játszma is, bár úgy éreztem, én bírom jobban fejben és fizikailag is. 5:5-nél volt egy elég buta hibám, ő pedig ismét kockáztatott és bejött neki, így elvette az adogatásomat, aztán adogatóként lezárta a játszmát. A döntő szettben már láttam rajta, hogy nincs jó fizikai állapotban, próbált is szerva-röptézni, hogy rövidítse a játékokat. Én is egyre fáradtabb voltam, de nála jobban bírtam, és sikerült vele elhitetnem, hogy nincs semmi bajom – nagyon örülök, hogy én jöttem ki győztesen a küzdelemből” – összegezte Marozsán Fábián a mérkőzést.

A 25 éves magyar teniszező elmondta: az edzőjével, Hajdusik Romannal a mérkőzés után arról beszéltek, bár voltak szép megoldások, nagyon kiemelkedően megjátszott pontok is, összességében véve nem volt élvezetes mérkőzés.

„A vége már nagyon elment a fizikai küzdelem irányába, csapkodós meccs volt, nem mindig tudtunk mit kezdeni egymással. Seyboth Wild végig kapaszkodott, és nagyon nagyokat kockáztatott, volt, hogy a második szervát is úgy ütötte meg, mintha az első lenne. Ha folyamatosan tudná hozni ezt a szintet, amit ma hozott, akkor valószínűleg top 20-as teniszező lenne. De bíztam az elvégzett munkában, az elmúlt nyolc-kilenc napban is rengeteget dolgoztam, úgy éreztem, annak meg kell legyen az eredménye, nem veszíthetem el ezt a meccset. Nagyon bántott volna, ha megtörténik, de így most boldog vagyok – fogalmazott Marozsán. – A közönség is csodálatos volt, elképesztő hangulatot teremtettek a magyar és a brazil szurkolók egyaránt, mindkét tábor nagyon korrektül viselkedett. Talán idén már egy picit jobban tudom ezt is élvezni, mint tavaly, sokat segített a kritikus helyzetekben a támogatás, amit nagyon köszönök.”

Marozsán Fábián következő ellenfele a 17. kiemelt Francis Tiafoe lesz, aki szintén döntő szettes mérkőzésen nyert a francia Arthur Rinderknech ellen. A találkozót csütörtökön játsszák majd, addig várhatóan egy pihenő- és egy edzésnap vár a világranglista-59. magyar teniszezőre.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (96 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

FÉRFIAK

Marozsán–Seyboth (brazil) 6:3, 6:7 (5–7), 7:5, 5:7, 7:5