Tenisz: második gyermekét várja a háromszoros Grand Slam-bajnok

A korábbi háromszoros Grand Slam-bajnok teniszező 2022 elején teljesen váratlanul jelentette be, hogy 25 évesen felhagy a profi tenisszel, ezután házasodott össze Garry Kissick golfozóval.

Barty nem sokkal később bejelentette, hogy várandós első gyermekével, akit 2023 közepén hozott a világra és Hayden névre kereszteltek. A most 28 éves korábbi kiválóság karácsony napján pedig párjával közösen hivatalos Instagram-oldalán azt jelentette be, hogy a második gyermekét is a szíve alatt hordja: „Bővülő családunk boldog karácsonyt kíván nektek” – tájékoztatták követőket.