A nehézségek ellenére is teljesült Marozsán Fábián fő célkitűzése 2024-ben

Túl az első teljes ATP Touron töltött éven, benne sikerekkel és nehézségekkel egyaránt. A legjobb 32 közé jutás az Australian Openen januárban, mellyel egyéni csúcsot állított fel Grand Slam-tornán. Betegség miatt nem százszázalékos kiállás a Davis-kupa-selejtezőben februárban, vereség a németek ellen. Negyeddöntő a márciusi miami 1000-es tornán, győzelmek top 10-es teniszezők ellen az idény során, mint Alex de Minaur és Holger Rune, májusban karriercsúcs a világranglista 36. helyét elérve. Hullámvölgy a salak- és a füves szezonban az év közepén, nehezebben jönnek a győzelmek, főleg kettő egymás után. Az őszi ázsiai turné megszakad újabb betegség miatt. Az idény végére újabb fellendülés a cincinnati mestertornán augusztusban, többek között Grigor Dimitrov legyőzésével, majd az utolsó tornán, novemberben, a belgrádi 250-esen újabb negyeddöntő, a júliusi umagi verseny után először. Top 60-as helyezés az idény végén.

Ez mind-mind Marozsán Fábián (ATP-58.) 2024-es évadához tartozik, melynek élményeiről és tanulságairól a budapesti Búsuló Juhász Étteremben csütörtökön tartott évösszegző sajtótájékoztatón beszélt a játékos, valamint a vezetőedző Balázs György és Somogyi Zsolt menedzser. Jelenlegi legmagasabban jegyzett férfi játékosunk úgy kezdte gondolatait, hogy tanulóévként tekintett 2024-re, melyben rengeteg tapasztalatot szerzett, de a cél még tovább fejlődni. „Az év eleje nem indult egyszerűen, a sajnos szokásos betegségek miatt nem volt ideális a felkészülésem, Hongkongban és Aucklandben nem jött ki a lépés, de az Australian Openen megfordult a szerencsém, ez pedig megadta a lendületet. Úgy érzem, a március volt az év csúcspontja, rengeteg jó meccset játszottam, topjátékosokat győztem le, aztán nehezebb időszak következett, pedig ilyen sikerek után én és a csapat vártuk a további kiugró eredményeket, ám a salakszezon elmaradt ettől. Aztán kijöttem a hullámvölgyből, az év második felében jobban teljesítettem, sokkal inkább élveztem a munkát, sikerült ismét többször nyernem. A hullámzás hozzátartozik egy évhez, főleg, hogy az elsőt töltöttem a legjobbak között, de ez a legfontosabb, hogy végig a legnagyobb tornákon játszhattam. Az év elején a top hatvanba kerülést jelöltük ki célként, így azt mondom, előzetesen aláírtam volna ezt az ötvennyolcadik helyezést, örülök, hogy a fő cél teljesült, főleg a nehéz időszakok ellenére” – összegzett Marozsán Fábián.

Menedzsere, Somogyi Zsolt szintén utalt arra, hogy számítottak egyfajta „liftezésre” az év során. „Mély vízbe került Fábi a korábbi challenger-versenysorozathoz képest. Fábi nagyon önkritikus magával szemben, nagyok az elvárásai, és ha nem valósul meg, amit eltervezett, hajlamos a csalódottságra. De minden esélye megvan arra, hogy stabilizáljuk a jó teljesítményét, a tíztagú csapatban mindannyian magukénak érzik Fábi segítését, összekovácsolódott a csapat. Mindig van hová fejlődni, de bizakodó vagyok 2025-re nézve” – mondta, majd ezt később azzal egészítette ki, hogy a tervek szerint jövőre több edző kíséri el a 25 éves teniszezőt a tornákra, hiszen bár jól kiegészítik egymást Balázs György vezetőedzővel, és elégedettek is a munkájával, nem ideális, hogy harmincnál is több versenyre utazzon az év során. „Hajdusik Roman csatlakozik a csapatunkhoz jövőre, aki egyébként idén is többször beugrott, vele is nagyszerű a kapcsolatunk” – tette hozzá a menedzser.

Marozsán arra is kitért, hogy a jövendő évek tapasztalatával hatékonyabban tud majd alkalmazkodni a borításváltásokhoz, amivel idén még megküzdött. „A nehéz salakszezon után először iktattam be tervszerűen a füves tornákat, hogy Wimbledonban jól szerepelhessek, de ez sajnos elmaradt, illetve továbbra sem ez a kedvenc borításom, nem érzem, hogy a támadó jellegű játékom jól működne füvön. Aztán közvetlenül az olimpia előtt vissza kellett állni salakra, majd hamarosan kemény pályára – ahogy rutinosabb leszek, egyre inkább tudom majd, mit kell csinálni, mennyi idő kell az átállásra”. A gondolatmenetet Balázs György azzal egészítette ki, hogy a tavalyi salakos tornák után Marozsán szinte „beesett” a wimbledoni Grand Slam-verseny selejtezőjére, és nyomás nélkül juthatott fel a főtáblára, idén viszont már nagyobb volt a teljesítménykényszer, és az ellenfelek is jobban figyeltek már rá. „Lehet, hogy kicsit kevesebb versenyre utazunk el jövőre, de persze ehhez kellenek a jobb eredmények a nagy tornákon, és az ezzel járó pontok, hogy kicsit jobban játszhassunk az idővel”.

Marozsán Fábián arról is beszélt, hogy az újabb borításváltás és a rengeteg utazás miatt nem vállalta a szeptemberi, Egyiptom elleni Davis-kupa-osztályozót, az egészségét, a karrierjét és az ATP-versenyeket figyelembe véve ezúttal abban maradtak, hogy nem lép pályára a Dk-ban, ám alapvetően szeret játszani a válogatottban, a Kanada elleni idegenbeli selejtezőn is ott lesz. Mint elmondta, rengeteget utazott, megterhelte a szervezetét a sok környezet- és időzónaváltás – a legjobban ősszel, amikor a szeptemberi hangcsoui tornán gyomorfertőzést kapott, így kénytelen volt hazajönni Kínából –, viszont a több tapasztalattal remélhetőleg ezt is jobban kezeli idővel. Hozzátéve, hogy egy hónappal az egyes tornák előtt lezárul a nevezési időszak, az ezen túli lemondás pedig a viadal kategóriájától függő mértékű pénzbüntetéssel járhat, akár pontlevonás, sok visszamondás esetén akár eltiltás is következhet. „Ha nem vagyok ágyhoz kötve, a pályára lépés mellett döntök, szeretek versenyezni, szerintem ezek a döntések, ez a hozzáállás is tett azzá, aki jelenleg vagyok. Sűrű a naptár, a többi játékos versenyzése is arra készteti az embert, hogy tartsa velük a lépést a világranglistán, meg mint látni, nem olyan egyszerű lemondani a versenyeket” – fogalmazott a játékos, amit Somogyi Zsolt azzal egészített ki, hogy minden hasonló döntést hosszas közös egyeztetés előzött meg, és betegen sosem engedték versenyezni. Szintén szó esett arról, hogy a teniszező immunrendszerének javítása érdekében pécsi szakemberekkel is együtt dolgoznak a közeljövőben, akik többféle vizsgálatot is végeznek majd Marozsánon.

Végül a felkészülési időszakról is szó esett, mely ezúttal sem volt teljesen zökkenőmentes egy újabb betegség miatt, két és fél hét kiesett, de azóta már majdnem teljes erővel tudott alapozni. Részt vesz a balatonfüredi országos bajnokságon is – mint mondta, nehéz volt beilleszteni a felkészülésbe, és a 2025-ös versenyszezon elejét tekintve nem ez a verseny a prioritás, azonban nem akarta kihagyni, hogy itthon játszhasson, és szeretne bejutni a döntőbe.

„Remélem, egyszer a jövőben eljutok a legjobb harmincig, de ha egy év múlva ugyanitt találkozunk, és akkor a top ötvenen belül zárnám az évet, elégedetten értékelek” – jelölte ki 2025-ös célját Marozsán Fábián, aki Hongkongban és Aucklandben versenyez a következő Australian Open előtt.