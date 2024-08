US Open: Swiatek megdolgozott a továbbjutásért Rahimova ellen; Auger-Aliassime kiesett

A végső győzelemre is nagy esélyesnek tartott Iga Swiatek az első szettet viszonylag könnyedén húzta be orosz ellenfelével szemben, a második játszmában viszont megszenvedett. A rövidítésben brékelőnye, sőt, játszmalabdái is voltak Malika Rahimovának, azonban nem tudott élni a lehetőségekkel. Swiatek pedig előbb kiegyenlített hárompontos hátrányból, majd az első meccslabdáját beütötte, így végül két játszmában jutott a második fordulóba.

A nőknél meglepetés, hogy a búcsúzott a 11. helyen kiemelt Danielle Collins. Az amerikai versenyző remek formában játszott az elmúlt hónapokban, most azonban három játszmában vereséget szenvedett honfitársától, Caroline Dolihide-től.

A férfiaknál a nap meglepetése, hogy kiesett a 19. helyen kiemelt Felix Auger-Aliassime. A kanadai három sima játszmában maradt alul a cseh Jakub Mensíktől.

US OPEN, NEW YORK

1. FORDULÓ

NŐK

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Malika Rahimova (orosz) 6:4, 7:6

Anasztaszja Pavlyucsenkova (orosz, 25.)–Taylah Preston (új-zélandi) 6:2, 6:0

Ashlyn Krueger (amerikai)–Csang Suaj (kínai) 0:6, 6:1, 7:5

Jessika Ponchet (francia)–Cseng Szaj-szaj (kínai) 6:4, 6:1

Karolina Muchová (cseh)–Katie Volynets (amerikai) 6:3, 7:5

Sara Errani (olasz)–Cristina Bucsa (spanyol) 6:3, 0:6, 6:4

Caroline Dolihide (amerikai)–Danielle Collins (amerikai, 11.) 1:6, 7:5, 6:4

Katie Boulter (brit)–Aljakszandra Szasznovics (orosz) 5:7, 6:2, 6:1

KÉSŐBB

Daria Saville (ausztrál)–Ena Sibahara (japán)

Elisabetta Cocciearetto (olasz)–Katerina Baindl (ukrán)

Mirra Andrejeva (orosz, 21.)–Camila Osorio (tenisz)

Jelena Ostapenko (lett, 10.)–Naomi Oszaka (japán)

Jessica Bouzas Maneiro (spanyol)–Petra Martic (horvát)

Vang Csin (kínai)–Arina Rodionova (ausztrál)

Julija Putyinceva (kazah, 30.)–Linda Nosková (cseh)

Bondár Anna (magyar)–Bernarda Pera (amerikai)

Lauren Davis (amerikai)–Anna Kalinszkaja (orosz, 15.)

Karolina Schmiedlová (cseh)–Clara Tauson (dán)

Linda Fruhvirtová (cseh)–Varvara Lepchenko (amerikai)

Sara Sorribes Tormo (spanyol)–Alexa Noel (amerikai)

Majar Szerif (egyiptomi)–Karolina Pilisková (cseh)

Nadia Podoroska (argentin)–Gyiana Snajder (orosz, 18.)

Anasztaszja Potopova (orosz)–Leylah Fernandez (kanadai, 23.)

Vang Csiang (kínai)–Ljudmila Szamszonova (orosz, 16.)

Beatriz Haddad Maia (brazil)–Elina Avaneszjan (örmény)

Eva Lys (német)–Marie Bouzková (cseh)

Emma Raducanu (brit)–Sofia Kenin (amerikai)

FÉRFIAK

Jakub Mensík (cseh)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 19.) 6:2, 6:4, 6:2

Jordan Thompson (ausztrál)–Constant Lestienne (francia) 6:1, 6:3, 6:2

Mariano Navone (argentin)–Daniel Altmaier (német) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1

David Goffin (belga)–Alejandro Tabilo (chilei, 22.) 7:6, 6:1, 7:5

KÉSŐBB