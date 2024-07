Marozsán az első szettet behúzta, de Rubljov jutott elődöntőbe Umagban

A világranglista 49. helyén álló Marozsán remekül kezdett, hozta saját adogatását, majd brékelte is Rubljovot. Ezt követően az orosz elkapta a fonalat, és kétszer is elvette Marozsán adogatását, így 4:2-es előnybe került. A 24 éves magyar azonban nem tört össze, következő három adogatásából kettőt semmire hozta, és a harmadikban sem kellett izgulnia. Ezenkívül kétszer is brékelte Rubljovot, ezzel 7:5-re behúzta az első szettet.

A második játszmában sokat javult az orosz játéka, aminek köszönhetően nagyon magabiztosan hozta a szerváit. Marozsán emellett több ki nem kényszerített hibát is elkövetett, Rubljov alig több mint fél óra alatt 6:3-ra nyert. A döntő szett is hasonló játékot hozott. Rubljov simán hozta adogatójátékait, míg Marozsánnak küzdenie kellett minden labdamenetnél. Rubljov nem hibázott, és 6:2-re hozta a harmadik játszmát, ezzel a mérkőzést is.

Marozsán a kiesést követően hazautazik Magyarországra, innen indul a párizsi olimpiára, ahol Ugo Humbert ellen játszik.

ATP 250-ES TORNA, UMAG (579 320 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

Andrej Rubljov (orosz, 1.)–Marozsán Fábián 5:7, 6:3, 6:2