Folytatódik a tündérmese, Jasmine Paolini Ribakina legyőzésével elődöntős

A 28 éves olasz karrierje legjobb Grand Slam-tornáját futja éppen Párizsban, szép csendben szinte „surranópályán” jutott el a legjobb nyolcig, igaz, az előző két körben egyaránt háromszettes meccsen győzött. Előbb a 2019-es US Open-bajnok, a még mindig csak 23 éves Bianca Andreescu, majd Jelina Avaneszjan tudott ellene játszmát nyerni.

A két évvel ezelőtti wimbledoni bajnok, a 4. kiemelt Jelena Ribakina ellenben játszmaveszteség nélkül, ha lehet, még nagyobb csendben jutott be a nyolc közé a Garroson másodszor, 2021 után először. Kettejük ötödik mérkőzése előtt párharcuk ugyan 2–2-re állt, de a hagyományos értelemben Jasmine Paolini még nem nyert Ribakina ellen, a kazah egyszer sérülés miatt feladta, egyszer pedig nem állt ki ellene.

Ami az újabb közös randevút illeti: az olasz jól kezdett, és azonnal brékelőnybe került az első játszmában, amelyben összesen kilenc bréklabdáig jutott, és a szett végén még egyet kihasznált az idei dubai 1000-es torna megnyerésével karrierje legrangosabb sikerét arató olasz, akinek játéka a második felvonásra némiképpen visszaesett – vagy az orosz születésű kazahé javult fel. Ebben ugyanis az elején és a második felében is gyors brékváltáson estek át a felek, majd Ribakina 5:4-es vezetésénél ismét elvette ellenfele adogatójátékát, így Paolininek már nem volt lehetősége a javításra.

A döntő szettben folytatódott a brékfesztivál, az első négy játék egyaránt a fogadó sikerét hozta – ekkor a legutóbbi nyolc játékból mindössze egyet nyert meg az adogató. A következő négy játékra helyre állt a világ rendje, aztán viszont a 163 centi magas Paolini ismét elvette Ribakina szervajátékát, és adogathatott a meccsért. Érezni lehetett, hogy itt már eldőlt minden, a kazah ütötte a labdát mindenhova – még a mérkőzés székbíróját is eltalálta egy alkalommal –, végül Paolini lezárta a 2 óra 2 percig tartó találkozót.

Az olasz tündérmeséje folytatódik tehát: az idei év előtt 16 Grand Slam-tornán szerepelt a főtáblán, ám csupán négy mérkőzést nyert meg – háromszor a Garroson jutott be a második körbe, egyszer a US Openen. Aztán az idei Australian Openen a negyedik körig menetelt, ami újabb három nyert meccset jelent, most meg már ötnél tart. Hogy aztán ez a szám nő-e még tovább, az majd a 2024-es salakos GS-torna másik nagy sztoriját író, 17 éves Mirra Andrejeva és a 2. kiemelt Arina Szabalenka összecsapása után dől el – ennek a negyeddöntőnek a győztese találkozik az olasszal.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS (salak, 53 478 000 euró)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

NŐK

Paolini (olasz, 12.)–Ribakina (kazah, 4.) 6:2, 4:6, 6:4

KÉSŐBB

M. Andrejeva (orosz)–Szabalenka (fehérorosz, 2.)

A NŐI ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Swiatek (lengyel, 1.)–Gauff (amerikai, 3.)

Paolini (olasz, 12.)–M. Andrejeva (orosz)/Szabalenka (fehérorosz, 2.)