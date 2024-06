A négy között elmaradt a csoda, Paolini élete első Grand Slam-döntőjét játszhatja a Garroson

A párizsi torna előtt kevesen fogadtak volna arra, hogy Jasmine Paolini és Mirra Andrejeva elődöntőt játszik a Roland Garroson, de mindkét játékos megérdemelten jutott be a legjobb négy közé: az olasz a negyedik helyen kiemelt Jelena Ribakinát verte ki, míg a 17 éves orosz a második helyen rangsorolt Arina Szabalenkát búcsúztatta.

A mérkőzés viszonylag kiegyenlített első játszmával indult, s eleinte mindkét fél hozta az adogatását, majd a negyedik játékban Paolini elvette Andrejeva adogatását. Az orosz teniszező nem tudott válaszolni, de hozta a saját adogatását, így Paolini 6:3-ra behúzta a szettet.

A második játékrész Andrejeva pontjával indult, de az orosz tini teljesen szétesett fejben, háromszor is elvesztette az adogatását, így Paolini (aki a biztos megoldásokat részesítette előnyben, s szinte alig választott kockázatos ütéseket) a vártnál jóval simábban jutott be élete első GS-fináléjába, 2012 óta női egyesben első olaszként – 12 évvel ezelőtt Sara Errani játszott döntőt a párizsi viadalon. A Grand Slam-versenyek tekintetében is hosszú szünet szakadt meg ezzel, hiszen Flavia Pennetta 2015-ös US Open-győzelme óta Paolini az első olasz hölgy, aki egy ilyen kaliberű torna fináléjában szerepelhet.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS (salak, 53 478 000 euró)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

NŐK

Paolini (olasz, 12.)–M. Andrejeva (orosz) 6:3, 6:1

A DÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Június 8., 15.00:

Swiatek (lengyel, 1.)–Paolini (olasz, 12.)