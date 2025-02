Rövid pályás gyorskorcsolya: Jászapáti Petra negyedik 1000 méteren Tilburgban

Bár a kínaiak és a dél-koreaiak csak a második sorukat küldték el Hollandiába, főleg a női oldalon, kifejezetten erős mezőny gyűlt össze a World Tour-sorozat ötödik állomásán, Tilburgban, s itt, az erős vetélytársak közepette is a döntőbe verekedte magát 1000 méteren Jászapáti Petra.

A január közepén ezen a távon Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett rövid pályás gyorskorcsolyázó a fináléban is odatette magát, volt, hogy vezetett is, aztán végül meg kellett elégednie a negyedik hellyel – de mindjárt javítsuk is ezt a kitételt, merthogy ez a negyedik hely egy nagyon szép eredmény. Itt az első helyet a belga Hanne Desmet szerezte meg.

A férfiaknál Moon Wonjun futhatott B-döntőt 1500 méteren, ötödikként végzett, ez összesítésben a 12. helyet éri – az A-döntőt a kanadai William Dandjinou nyerte meg. És kanadai siker született 500 méteren is, mégpedig Steven Dubois jóvoltából.

A Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca összetételben jégre lépő női négyesünk a váltóverseny elődöntőjében már az élen korcsolyázott, amikor a kanadaiak kicsúsztak, ettől meg vérszemet kaptak a lengyelek és az amerikaiak, és az utolsó, de tényleg az utolsó métereken megelőzték a befejező emberünket, Bácskait.

Így a lányok számára maradt a B-döntő, ott változatlan összetételben futott a kvartett, és Kanada mögött a második helyen ért célba, ez pedig összességében a hatodik helyet jelenti a számukra.

A finálét a hazai nagy örömére Hollandia nyerte meg.

A Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Jászapáti Péter, Moon Wonjun összeállítású vegyes váltó negyedikként érkezett a célba az elődöntős futamában, így vasárnap a B-döntőben folytathatja.

Akárcsak a Csizmadia Márk, Jászapáti Péter, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összetételű férfiváltó, amelyik a szombati elődöntőben Kanada, Belgium és Kína mögött a negyedik helyen korcsolyázott át a célvonalon.