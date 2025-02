Tizenöt magyar versenyző indul a közelgő sívilágbajnokságokon

Szepesi Bertold, az alpesi szakág szövetségi kapitánya a pénteki sajtótájékoztatón az MTI-nek ismertette, hogy a férfiaknál Kékesi Márton, Leitgeb Richárd, Úry Bálint és Trunk Tamás, míg a nőknél Tóth Zita, Hozmann Szonja, Körtvélyesi Dóra, Polányi Lili, Majtényi Hanna állhat rajthoz a technikai számokban, azaz műlesiklásban és óriás-műlesiklásban. Elmondása szerint az az ausztriai helyszínen, Saalbachban derül ki, hogy valaki rögtön a főversenybe kap-e besorolást, a többieknek a kvalifikációs futamban kell a legjobb 25 között zárniuk a továbbjutáshoz.

„Jelenleg még a csehországi Európa-kupa futamra készülök. Élvezem ezt a sorozatot, mert megtaláltam benne a helyem. Most már érzem, hogy komolyan számolnak velem” – mondta az online bekapcsolódó Tóth Zita, akinek egy ízben sikerült a legjobb tízben végeznie. „Az Ek-ban jobb rajtszámmal indulhatok, a világkupákon a 60 körüli rajtszám megnehezíti a dolgom, de pár éve még az Ek-ban is ez volt a helyzet. Az is különbség a két sorozat között, hogy a vk-n nehezebb a pályák tűzése”.

A 22 éves versenyző kifejtette, a vk a jéghegy csúcsa, de látja hova kell felérnie. Hozzátette, várja a jövő héten kezdődő vb-t, mert ott óriás-műlesiklásban is rajthoz állhat, illetve a nagy sínemzetek csak négy versenyzőt indíthatnak a vk-kon megszokott nyolc helyett, így jobb esélye lesz a legjobb harmincba kerülni.

A korábban osztrákként versenyző Leitgeb Richárd arról beszélt, hogy futamról futamra dolgozik, ami egy folyamat, ennek megfelelően eleinte egyre közelebb került ahhoz, hogy bejusson a második futamba a szezonbeli kilenc vk-versenyén, de az utóbbi viadalokon nem volt reális esélye, mert olyan mértékben romlott a pálya minősége. A pályafutása első vb-jén viszont szerinte jó kondíciók fogadják majd, a rajtszáma is alacsonyabb lesz, így esély kínálkozik jó eredmény elérésére.

„Büszke vagyok, hogy Magyarországért síelhetek” – zárta szavait a honosított síző.

A csapat legrutinosabb tagja, a jelenleg Bosznia-Hercegovinában tartózkodó Kékesi Márton a hetedik világbajnokságára készül, melyen szeretné felülmúlni eddigi legjobb vb-helyezését, a 25. pozíciót.

„Az idény közepénél az elvárásoknak megfelelő az eddigi szereplés. A vb-n biztosan jó lesz a saalbachi pálya, így Tóth Zitának és Leitgeb Richárdnak reális lehet a harminc közé jutás” – összegzett Csák Levente, a magyar szövetség elnöke.

Szőcs Emőke, az északi szakág szövetségi kapitánya elárulta, az északisí-vb sífutó számaiban minden számban indul a világkupákon eredményesen teljesítő Kónya Ádám és Büki Ádám, de Szőllős Dániellel és Ferbár Csongorral kiegészülve férfi váltóban is szerepel Magyarország. A nőknél Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda indul. A szakvezető kiemelte, férfi sífutásban a két olimpiai kvóta megszerzése a cél és szépen haladnak e felé, mert a nemzetek rangsorában 23. helyen állnak. Szintén sikerként számolt be arról, hogy Pónya Sára nemcsak sífutóként, hanem sílövőként is szerepelhet a vb-n.

Az alpesi sízőknek február 4. és 16. között az ausztriai Saalbachban, a sílövőknek február 12. és 23. között a svájci Lenzerheidében, míg az északi sízőknek február 26. és március 9. között a norvégiai Trondheimben lesz a világbajnokság.