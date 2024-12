Sporttörténelmi sikerrel zárta az évet Tóth Zita

„Jól sikerült a felkészülésem, és már nagyon vártam, hogy elkezdődjön az Európa-kupa, mert úgy gondolom, hogy ebbe a mezőnybe tartozom leginkább. Ez a sípálya nem kedvezett eddig nekem, de most jól teljesítettem mindkét napon. Csapatommal, az APEX 2100-zal érkeztem, és azt éreztem, hogy az edzők levették a vállamról a terhet. Nagyon élveztem a sízést, felszabadult versenyzés volt, ami meghozta az eredményt. Ma az első menetben hibáztam, de összességében sikeresen zárult a futamom. A második menet elején sem volt a sízésem stabil, ám a pálya vége álomszerűen ment, így a futamban a kilencedik legjobb időt értem el, aminek nagyon örülök. A jövő évre az Európa-kupában a további pontgyűjtés a célom, és hogy egyre előrébb végezzek. A top ötbe kerülés is reális lehet. Megjött az önbizalmam is, és úgy érzem, szárnyakat kaptam” – mondta a verseny után Tóth Zita, aki a két versenynap alatt 42 Ek-pontot szerzett.

Alpesi sízőnk eredményeit értékelte a Magyar Síszövetség elnöke és szövetségi kapitánya is.

„Nagyon büszkék vagyunk Tóth Zita kiemelkedő szereplésére az Európa-kupában. Szépen menetel előre a nemzetközi viadalokon, ami örömteli. Remek technikájához és fizikumához egyre magabiztosabb teljesítmény társul, így arra számítunk, hogy a 2025-ös esztendőben a versenyzést ott folytatja, ahol most abbahagyta – mondta Csák Levente, a Magyar Síszövetség elnöke. – Ezen az Európa-kupa-versenyen látszott, hogy Zita nagyon jó formában van, erre a teljesítményre már két éve képes lett volna fizikálisan és technikailag, mentálisan kellett megérnie. A csütörtöki tizedik helyezése kimagaslóan jó eredmény, sporttörténelmi siker, ugyanis ilyen előkelő pozícióban se gyors, se technikai számban magyar síző még nem végzett az Európa-kupában. Reméljük, hogy ezek a teljesítmények adnak Zitának önbizalmat ahhoz, hogy ezt a formát át tudja vinni a világkupa-sorozatba. Látszott az is, hogy jót tett neki, hogy kiszakadva a szlalomversenyek körforgásából elindult a Nemzetközi Magyar Bajnokságon óriás-műlesiklásban, és magyar bajnok lett” – nyilatkozta Szepesi Bertold szövetségi kapitány.